Yeni yerli mikro araç VERY Türkiye’de

Mobiliteye yerli çözüm olarak dikkat çeken elektrikli VERY, Türkiye pazarına adım attı. Tamamen yerli olarak geliştirilen model, 4 farklı tipteki aracın 2024 satışlarını tamamladı. 250 kilometre menzile sahip olan mikro otomobilin 11kwh ila 33kwh kapasiteleri arası 3 farklı batarya seçeneği var.

Mobiliteye yerli çözüm olarak dikkat çeken elektrikli VERY, Türkiye pazarına adım attı. Teknoloji değiştikçe ihtiyaçlar da farklılaşıyor. Özellikle otomobil son yıllarda birçok marka ortaya çıkarken, şimdi de mikro araçlar pazarın ihtiyacına göre şekillenmeye başlıyor. Türkiye’de irili ufaklı birçok marka dikkat çekerken, son yıllarda bu modellerin ağırlığı da artmaya başlıyor. Hatta sadece model değil üretim alanında da yeni markalar pazarın radarına giriyor. Ar-Ge serüveni Türkiye’de başlayan EVRY de bunlardan biri. YTÜ TeknoPark’ta başlayan mühendislik çalışmaları 300 günde mikro bir otomobile dönüştü. 4 farklı model tipiyle ortaya çıkan EVRY ilk kez L7 sınıfı aracı Bursa Go Green Fuarı’nda tanıtıldı.

4 FARKLI VERSİYONU VAR

VERY markalı araçlar yeni nesil şehir otomobillerden, özel amaçlı otonom araçlara uzanan dört farklı tipte üretiliyor. 2024 yılı üretim kotasını dolduran VERY’nin ilk üretimlerinden 150 araçlık kısmını ise Türki Cumhuriyetlerden aldığı siparişler oluşturuyor.

AVRUPA’YA DA İHRAÇ EDİLECEK

VERY araç ailesinin Avrupa tip onay ve sertifikasyon süreçleri, İsveç’te uluslararası bir kurumda yapılıyor. Bu kapsamda tüm araçların Avrupa Birliği dahil toplam 77 ülkeye ihraç edilmesinin resmi zemini tamamlanıyor.

YAZILIMI TAMAMEN YERLİ

VERY Kurucu Ortağı ve Makine Mühendisi Yosun Karasu; “Teknoloji şirketimiz EVRY’nin Yıldız Teknik Üniversitesi Tekno Park’ta başlayan serüveni, hayata geçirdiğimiz L7 sınıfı araçlarla büyümeye devam ediyor. VERY markalı dört farklı aracımızla L7 sınıfında dünyada genelinde birçok ilke imza attık. Bu sınıf araçlarda bugüne dek kullanılmamış teknoloji, donanım ve yazılımları tamamen kendi bünyemizde geliştirerek hayata geçirdik. Teknoloji ve donanım noktasında benzersiz bir niteliğe erişen araçlarımızla L7 sınıfında yeni bir kapı araladık. 2024 yılı için hedeflediğimiz üretim hacmine fuar süresince aldığımız yoğun talep neticesinde ulaştık. Bu anlamda ilk ihracatımızı da 150 araç ile Türki Cumhuriyetlere yapacağız.”

250 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Kendi tasarımı ve üretimi olan 400 voltluk elektrik motoru, çoklu vites seçeneği sağlayan dişli kutusu ve 11kwh ila 33kwh kapasiteleri arası 3 farklı batarya paketi opsiyonu ile L7 sınıfında birçok ilke sahip. Araçtan araca şarj desteği, taşınabilir yedek batarya, adaptif dört çeker sistemi, multimedya ekranları, sürüş yazılımı, dokunmatik kapılar, 220V elektrik çıkışı, yağmur, park ve far sensörleri, ısıtmalı ve masajlı koltuklar gibi sınıfında öne çıkan donatılara sahip VERY markalı araçlar, modüler teknolojilerle değişime açık bir yapı sunuyor. Aracın yaklaşık menzili ise 250 kilometre.

FABRİKA KURULUYOR 10 BİN ARAÇLIK KAPASİTEMİZ VAR

VERY, 2025 yılına kadar tamamlanacak olan yeni fabrikası ile ilk aşamada yılda 10.000 araçlık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu stratejik yatırım, sadece şirketin büyüme potansiyelini artırmakla kalmayıp, ekonomik katkı sağlayarak istihdamı destekleyecektir. Yeni tesis, modern üretim teknolojileri ve sürdürülebilir üretim uygulamalarını bir araya getirerek, VERY’nin sıfır emisyon ve yenilikçi teknolojileri geniş kitlelere ulaştırma vizyonunu destekleyecek; şirketin sürdürülebilir mobilite taahhüdünü ve endüstri liderliğini pekiştirecektir.