JAECOO önce şehre sonra araziye çıkacak

JAECOO, ilk modeli J7 yüzde 80 oranında yüksek dayanımlı çelik bileşenden oluşan gövdesine ek olarak; şehir, çöl, dağ ve su geçişi dâhil olmak üzere 7 farklı senaryoda akıllı ve verimli sürüş kontrolü sağlamak için geliyor.

Chery Group markası JAECOO, geçtiğimiz günlerde düzenlenen “2023 JAECOO Uluslararası Kullanıcı Ekosistemini Birlikte Oluşturma Konferansı”nda, Off-Road kültürünü çevre dostu teknolojilerle harmanlama konusundaki en güncel başarılarını tüm yönleriyle gözler önüne serdi. Markanın ilk modeli J7’yi de kullanıcılara deneyimleme şansı sağladı. JAECOO J7, çok sayıda düz çizgi ve köşeli hatlar sayesinde gelişmişlik ve güç vurgusu yapıyor. J7, önden bakıldığında altıgen formlu geniş ön ızgarası ile keskin matris LED farları bir araya getirerek iddialı bir tavır ortaya çıkarıyor.

GÜVENLİK DONANIMI ZENGİN

Akıllı teknoloji çağında, modern kent elitleri, her zamankinden daha fazla, ileri teknolojiye yöneliyor. Gelişmiş akıllı teknolojilerle entegre edilen bir araç, seyahat gereksinimlerine daha fazla uyum sağlıyor. JAECOO J7, kör nokta algılama ve entegre seyir yardımcısı gibi gelişmiş sürüş destek sistemleriyle, sürüş konforunu ve güvenliğini önemli oranda arttırıyor. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 8155 çipi ile, araç-insan etkileşimini daha dinamik hale geliyor. SONY hoparlörler ve panoramik görüntüleme gibi teknolojiler, kullanıcılara akıllı sürüşten akıllı eğlenceye, kapsamlı bir çözüm yelpazesi sunuyor.

HEM ARAZİDE HEM DE ŞEHİRDE

Özel olarak tasarlanan “ARDIS-Akıllı Tüm Yollarda Sürüş Sistemi”; şehir, çöl, dağ ve su geçişi dâhil olmak üzere 7 farklı senaryoda akıllı ve verimli sürüş kontrolü sağlayarak üstün bir performans sunuyor. J7, ayrıca 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla kombine edilen 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motorla donatılıyor. Şehirli bir Off-Road SUV olan J7, tasarımı, akıllı sistemleri ve üstün güvenlik seviyesiyle kalıpları kırarak tüketicilerin geleneksel Off-Road algılarına meydan okuyor. J7, gelecekteki macera yolculuklarında “Off-Road Yapabilen Şehirli SUV” araçların geliştirilmesine öncülük etmeye devam ederek, daha farklı ekstrem senaryolara girişerek ve yeni yolculuklara çıkarak; kaşiflere daha fazla olasılık ve keyif sunacak.