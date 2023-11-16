Jeep yeni elektrikli modeli Avenger satışa sunuldu. En ucuz Jeep modeli olmasıyla dikkat çeken otomobil aynı zamanda yüzde 100 elektrikli. Aracın menzili de 400 kilometre seviyesinde.

Jeep yeni elektrikli modeli Avenger satışa sunuldu. En ucuz Jeep modeli olmasıyla dikkat çeken otomobil aynı zamanda yüzde 100 elektrikli. Aracın menzili de 400 kilometre seviyesinde. Stellantis’in yeni nesil güç aktarma sistemiyle donatılan Jeep Avenger, 115 kW (156 beygir) güç ve 260 Nm tork üreten 400 voltluk elektrik motoru ile yeni 54 kWh bataryaya sahip ve 100 km’de 15.4 kWh tüketimiyle segmentinin en verimli modeli olarak öne çıkıyor. “İstediğin yere git, özgürce yaşa” mottosunu destekleyen geniş menzil kapasitesine sahip olan Avenger, WLTP döngüsünde 400 km, şehir içinde ise 550km’ye varan menzil sunuyor. Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 km sürüş menzili için 3 dakikada şarj oluyor. Bataryalar yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 24 dakikalık sürede şarj edilebiliyor.

1.5 TON AĞIRLIĞINDA

Batarya dahil 1.500 kg ile elektrikli bir araç için oldukça düşük bir ağırlığa sahip Avenger bunun faydasını menzil ve ataklık olarak ortaya koyuyor. Avenger 0’dan 100 km/s hıza 9,0 saniyede ulaşıyor. İlk defa önden çekişli bir Jeep modelinde Selec-Terrain sürüş modları sunuluyor. Avenger, 6 farklı sürüş modu (Eco, Normal, Spor, Kum, Çamur, Kar) ile her türlü yol koşuluna uyum sağlıyor. Jeep Avenger, sınıfının en üst seviyesinde güvenlik özellikleriyle donatıldı. Seviye 2 otonom sürüş özelliklerine sahip Avenger’da, adaptif hız kontrolü, şerit ortalaması gibi özellikler standart olarak sunulurken, kör nokta uyarısı, yayalara ve bisikletlilere karşı otonom acil frenleme gibi teknolojiler ile güvenlik en üst düzeyde sağlanıyor. Ayrıca arka kamera ile 180 derece ve yukarıdan görünüm sağlanıyor. Bu özellikler, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini maksimum seviyede tutarken, aynı zamanda sürüş deneyimini de kolaylaştırıyor.

380 LİTRE BAGAJ

Jeep Avenger’da, modern ve etkileyici bir SUV tasarımı ile işlevsellik tek potada buluşuyor. Kabin hacminin maksimize edilmesiyle 5 kişilik geniş ve konforlu bir yaşam alanı sunuluyor. Geniş diz mesafesi ve arka koltuklar ile yolculuklar daha rahat hale getiriliyor. 380 litrelik hacme sahip kare şeklinde tasarlanmış bagajı ve 60/40 oranında katlanabilen koltuklar, fonksiyonellik ve esnekliği artırıyor. Kabin içindeki 34 litrelik geniş depolama hacmi, 580 pinpon topuna eşdeğer bir alan sunarak, kapı içlerinden orta konsola, ön kumanda paneline kadar geniş bir kullanım alanı sağlıyor.

YÜZDE 10 ÖTV HEDEFİYLE GELDİ

Avenger Türkiye pazarına modelin en donanımlı versiyonu Summit donanım seviyesi ile 1.563.750₺ fiyattan satışa sunuluyor. Jeep Avenger, hem satın alma hem de kullanım aşamasında maliyet avantajlarıyla öne çıkıyor. İçten yanmalı motorlu araçlara kıyasla, enerji tüketiminde %80, motorlu taşıtlar vergisi ve bakım maliyetlerinde %55’e varan avantaj sağlıyor. Böylelikle üç yıl 30.000km kullanımda içten yanmalı modellere kıyasla 230 bin TL’ye varan toplam sahiplik avantajı sunuyor.