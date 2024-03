Fiat yeni şehirli Topolino modelini tanıttı. Daha önce Citroen AMİ ile tanıdığımız Stellantis’in minik otomobilleri şimdi de Fiat ile karşımıza çıktı. Aracın 75 km menzili var. Maksimum ise 45 km hız yapıyor. Ayrıca kredi kampanyasıyla ayda 10 bin lira ödeme fırsatı da sunuluyor.

Fiat yeni şehirli Topolino modelini tanıttı. İlk olarak Türkiye pazarına Citroen AMİ ile giriş yapan minik elektrikli otomobiller Stellantis çatısı altında bu sefer Fiat ile sahne aldı. Şehir içinde ekonomik bir çözüm olan Fiat Topolino, Türkiye’de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanmak mümkün. Yüzde 100 elektrikli model, sadece ev priziyle şarj oluyor.

FİYATI 450 BİN LİRA

İki farklı gövde tipi bulunan Topolino’nun kapalı versiyonu (Topolino), 449 bin 900’TL’lik fiyatla FIAT showroomlarında ve markanın online satış kanalı online.fiat.com.tr üzerinden satışa sunuluyor. Topolino’da opsiyonel olarak tercih edilebilen Plus Paket, aracın fonksiyonelliğini ve şıklığını daha da ileriye taşıyor. Plus Paket’te yer alan Arka Bagaj Taşıma Aksesuarı, ön panelde yer alan kumaş kaplamalı “Dolce Vita” saklama kutusu, Krom Yan Ayna kapakları Topolino’nun zarifliği daha da öne çıkartıyor. Plus Paket 30 Bin TL fark ile 479 bin 900 TL’den satışa sunuluyor.

15 AY SIFIR FAİZ KAMPANYASI VAR

FIAT, Topolino için lansmana özel bir de satış kampanyasını hayata geçiriyor. Sınırlı sayıda Topolino, mart ayında 150 Bin TL, 15 ay, yüzde sıfır faizli kredi imkânı ve aylık 10 bin TL’lik taksitle yeni sahiplerini bekliyor. Topolino’nun açılabilir tavanlı ve kapısız versiyonu olan Topolino Dolce Vita’nın satışına ise yaz aylarında başlanması planlanıyor.

45 KM HIZ YAPIYOR 75 KM GİDİYOR

Araçta sunulan özel Mint Yeşili dikkat çeken renklerden. 14 inç’lik jant seçeneği de retro tasarıma atıfta bulunuyor. 2.53 metre uzunluğa sahip olan Topolino, maksimum saatte 45 kilometre hız yapıyor. Aracın menzili ise 75 kilometre.

4 SAATTE ŞARJ OLUYOR

Topolino aynı zamanda dört saatten daha kısa bir süre içerisinde şarj olan 5,4 kWh batarya ile mükemmel bir elektrikli araç kapasitesi sunuyor. Kullanıcılar için şehir içi ve kısa mesafeli sürüşlerde ideal bir çözüm sunan Topolino, farklı yaşam tarzlarına da kolaylıkla uyum sağlıyor. Dolce Vita tarzını ve saf İtalyan güzelliğini mükemmel bir şekilde bünyesinde barındıran Topolino, markanın yenilik anlayışıyla bütünleştirdiği geçmişine hem sevimli hem de havalı bir yaklaşımla saygı duruşunda bulunuyor.