Tiggo 4 Pro ile yerlilerle rekabete geldi

Chery Tiggo 4 Pro Türkiye’de ne zaman satılacak? Kısa bir sürede 3 farklı modelle başarılı satış grafiğine ulaşan Chery, Türkiye’de Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro ile büyük başarı kazandı. Geçen yıl 9 aylık bir tepeye oturan marka Tiggo 4 ile birlikte Türkiye’de yerli üreticilerle rekabet edecek.

Chery Tiggo 4 ile yerlilerle yarışacak

Chery Tiggo 4 Pro Türkiye’de ne zaman satılacak? Kısa bir sürede 3 farklı modelle başarılı satış grafiğine ulaşan Chery, Türkiye’de Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro ile büyük başarı kazandı. Geçen yıl 9 aylık bir tepeye oturan marka Tiggo 4 ile birlikte Türkiye’de yerli üreticilerle rekabet edecek. Türkiye pazarına girmek için geri sayıma başlayan Tiggo 4, yılın ikinci yarısında yola çıkmayı hedefliyor.

1 MİLYONUN ALTI OLASI İHTİMALLERDEN

Chery Tiggo 4’ün fiyatı ile ilgili ne bir bilgi yok. Fakat Tiggo 7 ve Tiggo 8 fiyatına bakacak olursak 1 milyon liranın altında olabilir. Tasarım tarafında model, elmas ışıltılı ön ızgarasıyla LED gündüz farlarıyla diğer tasarımlarla benzerlik taşıyor. Ön tampondaki gümüş detaylar, zarif ve canlı bir görünüm oluşturuyor. Alt bölümde kırmızı dekoratif şeritle tamamlanan akıcı gövde çizgileri araca ek dinamizm katıyor. Yeni 5 kollu, parlak yüzeyli dinamik jantlar otomobilin sportif karakterini daha da güçlendirerek tamamlıyor. İç mekanda sunulan malzeme kalitesi B-SUV segmentinin üzerinde kalmış desek yalan olmaz. Bolca yumuşak malzemelerin yer aldığı iç mekanda sürüş hissiyatı da oldukça iyi denilebilir. Ön yolcular için bolca yaşam alanı ile arka yolcular için sınıf ortalamalarında baş, oturma ve diz mesafesi sağlanmış. Bu detayların hepsini geçtiğimiz aylarda Körfez pistinde deneyimlemiştik.

SESLİ KOMUT SİTEMİ TİGGO 4 PRO’DA DA VAR

Günümüzde genç kullanıcılar için sadece bir otomobile sahip olmak yeterli değil. Dikkat çekici bir görünüm, gelişmiş kullanım özellikleri ve akıllı özellikler genç kullanıcılar için çok önemli. Örneğin gençler yolculuk esnasında araçla ilgili işlevleri sesli komutla kontrol etmeyi tercih ediyor. Sadece uygun özelliklere sahip bir akıllı araç sürüş anında pratiklik sağlayabiliyor. TIGGO 4 PRO, modern tasarımı akıllı teknolojiyle birleştiren modaya uygun SUV bir yol arkadaşı arayanlara hitap ediyor. Ayrıca genç kullanıcıların ileri teknolojinin getirdiği kolaylıklardan yararlanmasına olanak tanıyan çok sayıda gelişmiş teknolojik özelliğe sahip. TIGGO 4 PRO, çarpıcı görünümü ve akıllı özellikleriyle öne çıkıyor. Üstün kalitesiyle genç kullanıcılara akıllı ve şık bir çözüm sunan yeni araç, modaya uygun bir dış tasarıma, çok sayıda ileri teknolojik donanıma ve konforlu bir sürüş deneyimine sahip. Böylece TIGGO 4 PRO, genç kullanıcılara tüm yaşamlarına yön veren üstün bir seyahat çözümü sunuyor.