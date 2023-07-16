Peugeot 3008 coupe tasarımla geliyor

Peugeot yeni 3008 ile birlikte nesil değiştiriyor. Artık biraz daha 408 gibi coupe bir tasarımla dikkat çeken modelin ilk gösterimi kamuflajlı olarak yapıldı.

Peugeot yeni 3008 ile birlikte nesil değiştiriyor. Artık biraz daha 408 gibi coupe bir tasarımla dikkat çeken modelin ilk gösterimi kamuflajlı olarak yapıldı. Marka, tamamen yeni 3008 ile, her zamankinden daha fazla yenilik yapmayı planlıyor. Normal şartlarda gizli şekilde yollara çıkarılan ve görünmemek adına farklı uygulamalarla geliştirmeleri sürdürülen prototipler konusunda marka, 3008’i kamuflajlı da olsa sergiliyor ve hatta tanıtıma Peugeot severleri de dahil ediyor. Peugeot, mayıs ayında başlayan operasyonun ilk aşamasında yeni 3008’in prototiplerinde kullanacağı yeni kamuflajları sosyal ağlarında oylamaya sundu. Haziran ayı boyunca markanın çeşitli sosyal ağlarında binlerce oy kullanıldı ve üç kamuflaj teması seçildi.

TAM PERDE EYLÜL AYINDA KALKACAK

Peugeot severlerin seçtiği bu kamuflajlar haziran ayında üretildi ve bu yaz Avrupa yollarında son geliştirme testleri yapılacak olan yeni Peugeot 3008’lere uygulandı. Bu süre boyunca #CAMOCATCH CHALLENGE, bu kamuflajlı Peugeot 3008’lerden birini görme şansına sahip olan herkesi, 15 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında fotoğrafını çekmeye (güvenlik kurallarına uygun olarak) ve kişisel sosyal ağlarında (Facebook ve Instagram) paylaşmaya davet ediyor. Elbette #CAMOCATCH ve Peugeot etiketlerinin de eklenmesi gerekiyor. Tüm kamuflajlı 3008’lerin bir QR Kodu da bulunuyor. Bu sayede takipçiler #CAMOCATCH operasyon web sayfasına erişmek için QR Kodu tarayabiliyor. Peugeot, dünya prömiyeri ardından yapılacak basın test sürüşlerinde yeni 3008’i denemek üzere özel olarak davet edilecek 6 talihli belirlemek için de başvurular arasından (Kişi başına yalnızca bir başvuru) bir çekiliş yapacak. Peugeot, eylül ayında yeni 3008’in üzerindeki sır perdesini yani kamuflajı kaldıracak.