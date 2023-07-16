3 yıl sonra Renault Clio hibrit

Renault Clio hibrit yaklaşık 3 yıldır iç pazarda teşvik alamadığı için satışa sunulmuyordu. Hibrit satış teşviğinin Clio’da yer bulmaması artan vergi çarpanı nedeniyle yüksek etiketli kalıyordu. En ucuzlar bile 1 milyon lira seviyesine yaklaşınca Clio E-Tech de bu tabloda makul otomobiller arasında girdi. Böylece Clio hibrit de Türkiye pazarına girdi.

ALİ YILDIRIM/BRÜKSEL

Renault Clio hibrit yaklaşık 3 yıldır iç pazarda teşvik alamadığı için satışa sunulmuyordu. Türkiye’nin kilometre taşlarından biri olan Renault Clio, yeni nesline 2020 yılında start verdi. Bursa’daki Oyak-Renault fabrikalarında üretilen yeni Clio, 3.4 milyon adetten fazla üretildi. Aynı zamanda Türkiye’de de 600 bin adetin üzerinde bir satış rakamına ulaştı. Yeni makyajla dikkat çeken model, uzun bir süredir Türkiye’de ürettiği fakat iç pazarda vergisel durumdan ötürü satamadığı Clio hibriti Eylül’de yola çıkarmaya hazırlanıyor. Aracın Türkiye’de üretilmesi nedeniyle teşvik bekleyen Renault, yaklaşık 3 yılın sonunda pes etti. Böylece Clio E-Tech’in teşviksiz satışı da başlayacak. Başka markalara verilen hibrit desteğini alamayan marka bu yüzden modeli 3 yıldan fazla bir süredir fiyatının yüksek olacağı nedeniyle pazara sunmamış sadece ihracata çalışmıştı.

VERGİ DİLİMİ ARTIK YÜZDE 80’DEN BAŞLIYOR

Son kur ve vergi çarpanından sonra özellikle birçok otomobilin artık yüzde 80’lik ÖTV diliminde yer alması da hibrit seçeneğin satışını kolaylaştırdı. Hemen hemen aynı vergi dilimine tabi olan modellin bu yüzden fiyatı da çok şaşırtıcı olmayacak. Resmi bir fiyat bilgisi ise şu an marka tarafından belirtilmedi. Zaten şu anki ekonomik çerçevede 2 ay önceden fiyat belirlememek oldukça zor. Bizim de Belçika Brüksel’de kullanma ve deneyimleme fırsatı yakaladığımız yeni Clio hibrit oldukça teknoloji odaklı bir model haline gelmiş. İlk olarak Austral modelinde tanıştığımız Esprit Alpine donanım seçeneği yeni Clio’da da kendine yer bulmuş. 1.6 litrelik benzinli motora eklene hibrit desteğiyle birlikte otomobilin toplam gücü 145 beygire çıkmış. Aynı zamanda hem şehir hem de yol otomobili için iyi bir güç potansiyeline sahip olan model, tüketimde de oldukça cimri. Fabrika verilerine göre hibrit modelin ortalama yakıt tüketimi 4,2 litre olarak hesaplanmış. Bizim Brüksel’deki sürüşümüz boyunca ortalama 4,9 litre seviyelerini gördük.

GÜVENLİK DONANIMI OLDUKÇA ZENGİN

Araçta aynı zamanda ADAS sürüş sistemleri de mevcut. Aktif sürüş yardımcıları arasında 360° kamera ve bisikletli ile yayaları algılayan aktif acil fren destek sistemi. Bu sistemler, yeni Clio’yu sınıfının en güvenli otomobillerinden biri yapıyor. Aktif sürüş yardımcısı, stressiz bir sürüş ve üst düzey güvenlik adına en önemli işlevlerden biri. Bu ADAS, seviye 2 otonom sürüşe eşdeğer olup otoyollarda ve trafik sıkışıklığında sürüşü önemli ölçüde kolaylaştıran uyarlanabilir hız sabitleme, dur ve kalk ve şerit ortalama yardımlarını birleştiriyor.

LPG SEÇENEĞİ ŞİMDİLİK BİZE YOK

E-Tech full hybrid teknolojisi, 150’nin üzerinde patent ve Renault’nun Formula 1 deneyimlerini içeriyor. Enerji geri-kazanım işlevi bunlardan biri. Yeni Clio’yu daha dinamik ve daha verimli hale getiriyor. Sistem; iki elektromotor (bir 36 kW motor ve bir 18 KW yüksek voltajlı marş jeneratörü) ile 4 silindirli, 1,6 litre 69 kW (94 hp) içten yanmalı motor, akıllı multi-mode debriyajsız dog-box ve 1,2 kWsa bataryadan oluşuyor. TCe 100 LPG üç silindirli turbo motor yeni Clio’da da görev yapıyor. İki depoyla 1000 kilometre menzile ulaşıyor. Şimdilik Türkiye pazarına gelmesi planlarda yok. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor 90 hp güç ve 160 Nm tork üretiyor. Motor 6 vitesli manuel şanzıman veya otomatik vites ile kombine ediliyor. 1.0 Sce motor da devam edecek 65 beygir olarak. Aynı zamanda 100 beygirlik dizel de var.