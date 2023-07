Geldiği gibi Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobil unvanını kapan yeni Dacia Spring yola çıktı. 310 kilometrelik menzille dikkat çeken otomobilde bir dizi yenilik de sunuluyor. Aracın fiyatı ise şimdilik 875 bin lira.

Geldiği gibi Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobil unvanını kapan yeni Dacia Spring yola çıktı. Yüzde 100 elektrikli olan model ihtiyaca duyulan her şeyi bir arada sunarak, elektrikli ulaşımı daha kolay hale getiriyor. Dünya lansmanından bu yana 110 bin adedin üzerinde sipariş alan Yeni Dacia Spring, 2022 yılında Avrupa’da bireysel kullanıcılar için en çok satan üçüncü elektrikli otomobil olarak başarısını taçlandırdı. Yeni Dacia Spring, Avrupa AUTOBEST jürisi tarafından “2022 Avrupa’da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil (The Best Buy Car of Europe 2022)” ödülüne de layık görüldü. Avrupa’nın bağımsız kuruluşu Green NCAP tarafından en yüksek derecelendirme olan 5 yıldızla ödüllendirildiği 2022’de de yakıt verimliliği ile de çok sayıda ödül aldı.

LANSMANA ÖZEL 875 BİN LİRA

875.000 TL lansmana özel fiyatıyla sunan Yeni Dacia Spring, elektrikli ulaşımı kolaylaştırıyor ve erişilebilir hale getiriyor. Ayrıca Yeni Dacia Spring, lansman ayına özel ilk bakım hediyesiyle kullanıcılara sunuluyor. Extreme donanımı yeni malzemeler ve yenilikçi özelliklerle maceracı esintilerine sahip bir tasarım olarak öne çıkıyor. Extreme donanımı, markanın “güçlü ve maceracı” yaklaşımını sadece tasarım açısından değil, aynı zamanda onu sade, havalı, ekonomik ve ekolojik yapan temel değerlerden vazgeçmeden bir adım öteye taşıyor.

TEK DONANIM EXTREME

Extreme donanımının tavan barlarında, yan aynalarda, jant göbeklerinde, aracın farlarının altında, bagaj kapağındaki Dacia logosunda ve iç detaylarda yer alan dekoratif parçalarda Bakır rengi kullanılıyor. Yeni Dacia Spring Extreme, tamamen yeni “Arduvaz Mavi” renk seçeneğine ek olarak Su Mavisi, Elmas Gri, Buz Beyazı, Magma Kırmızı ve Yosun Yeşili renkleriyle satışa sunuluyor. Ön kapılarda ve kapı altı çıkartmalarında yer alan topoğrafik tasarımların çevresinde, kapılar ile ön çamurluklar arasında Duster’ın kendine özgü şnorkel ekipmanına yapılan bir gönderme bulunuyor. Aracın iç tasarımında ise kapı eşiklerinde ve ön kauçuk paspaslarında topoğrafik desenler karşımıza çıkarken, ön kapı panellerinin belirli bölümleri dışında havalandırma ızgaraları, navigasyon ekranı çerçevesinde, iç kapı dekorasyonunda ve koltuk döşeme dikişlerinde Bakır rengi dekorlar bulunuyor.

ŞEHİRİÇİNDE 310 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Yeni Dacia Spring Extreme, yüksek performanslı ELECTRIC 65 motorla yüksek sürüş keyfi sunuyor. Yeni Dacia Spring, ELECTRIC 65 motoruyla yüksek performans, sürüş keyfi ve çok yönlülük arayan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. 65 hp/48 kW güce sahip olan Yeni Spring Extreme ELECTRIC 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor. 0’dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor. Günlük 30 km (Avrupa ortalaması) ve tam şarj ile bir haftadan daha uzun bir süre şehir içi yolculuk yapılabiliyor. Yeni Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede %80’e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.

DACİA’DA İLK DÖNER VİTES BUTONU

Yeni Dacia Spring’in akıllı bir şekilde düzenlenmiş yolcu bölümü, şık hatlarıyla konfora davet ediyor. Gösterge panelindeki tüm kumandalara tek bakışta erişebilme rahatlığı sunan Spring’in döner vites butonu kullanım kolaylığı sağlıyor. Elektrik takviyeli direksiyon, uzaktan merkezi kilitleme, ayarlanabilir elektrikli aynalar, arka park sensörü, otomatik farlar ve elektrikli dört cam gibi çok sayıda ekipman Yeni Dacia Spring’de standart sunuluyor.

7 İNÇ’LİK DOKUNMATİK EKRAN

Dokunmatik 7” multimedya sistemi ve geri görüş kamerası şehir içindeki yolculukları ve manevraları daha kolay hale getiriyor. %100 elektrikli Yeni Dacia Spring, dışarıdan bakıldığında kompakt bir SUV görünümü sunarken içeride geniş iç mekânla öne çıkıyor. Arka bölümde, geniş tavan yüksekliği ve 100 mm diz mesafesi bulunan Spring’de katlanabilir arka koltuk sırası sayesinde, alan istediğiniz zaman kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabiliyor. Büyük ve kapalı torpido gözü, kapı eşikleri ve orta konsol ile birlikte 23,1 litrelik saklama kapasitesi güçlü bir avantaj sağlıyor. Yeni Dacia Spring, 290 litreden 620 litreye kadar genişletilebilen bagaj hacmiyle oldukça cömert bir yükleme kapasitesi de sunuyor.

TEKNOLOJİ ODAKLI TASARIM

%100 elektrikli Yeni Dacia Spring’in kullanıcı dostu özellikleri de barındırıyor. Media Nav multimedya sisteminin 7” dokunmatik ekranıyla, navigasyona ve radyoya erişilebiliyor. Ayrıca Apple CarPlay™ ve Android Auto™* uyumlu akıllı telefon yansıtma özelliği ile Bluetooth® sistemi, USB portu gibi cihazlardaki uygulamalara ulaşılabiliyor. Cihazlarınıza tek bir el hareketiyle bağlanma kolaylığı sunan Spring’de, ek güvenlik için direksiyon simidinden ses ile kumandayı etkinleştirilebiliyor ve tüm fonksiyonlar sesli olarak kumanda edilebiliyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Kendini kanıtlamış aktif ve pasif güvenlik özelliklerine sahip Yeni Dacia Spring, ABS, ESP, elektronik fren gücü dağılımı ve 6 hava yastığına ek olarak, standart sürüş destek teknolojileri sunuyor. Sürücü çarpışma riskinde tepki vermekte geç kalırsa, “Aktif Acil Fren Sistemi (AEBS)” ile frenleme otomatik olarak etkinleştiriliyor veya destekleniyor. “Hız Sınırlayıcı ve Hız Sabitleyici (Cruise Control)” özelliği, seyir hızı (sabitleme fonksiyonu) veya bir maksimum hız (sınırlama fonksiyonu) belirlemenizi sağlıyor. Direksiyon üzerindeki bir kumanda ile istenen hız ayarlanabiliyor. “Arka Park Sensörleri ve Geri Görüş Kamerası” ile şehir içinde en dar olanlara park kolaylaşıyor. Sensörler, aracın arka kısmında bir engel algılandığında sürücüyü sesli ve görsel bir sinyal ile uyarıyor.