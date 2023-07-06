2 ayda 808 adet TOGG teslimatı yapıldı

Mayıs ayında resmi olarak 306 adet satılan Togg T10X, haziran ayında kaç adet satıldı? Haziran performansı da resmi veriler sonrasında 502 adet olarak açıklandı. Yani iki ayda toplamda 808 adet T10X teslimatı yapılmış oldu.

Mayıs ayında resmi olarak 306 adet satılan Togg T10X, haziran ayında kaç adet satıldı? Otomobil fiyatlarına da kur zammı durmuyor. Değersizleşen TL çerçevesinde maliyetler ve vergiler her geçen gün artarken seçim sonrasında birçok araç modeline ortalama yüzde 10 ila yüzde 40 arasında zam geldi. Öte yandan Togg’da bu zamlardan etkilendi. Daha önce zamma ihtiyaç duymadıklarını aktaran yetkililer, maliyet ve kur artışına daha fazla dayanamadı. Mayıs ayında resmi olarak 306 adet satılan Togg T10X’in haziran performansı da resmi veriler sonrasında 502 adet olarak açıklandı. Yani iki ayda toplamda 808 adet T10X teslimatı yapılmış oldu. Mayıs ayında teslimat hedefi hemen hemen bin adetti fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Togg yetkilileri daha önce yaptığı teslimat açıklamalarında yılsonuna kadar hak sahibi kazanan herkesin araçlarını zamanında teslim edeceklerini ifade etmişlerdi. Ayrıca gelen zamla birlikte T10X’i yüzde 26 zamla teslim alacak kişiler de sosyal medya üzerinden serzenişte bulundu. Hak sahipleri zam oranını oldukça yüksek buldu. Aslında bakıldığında 2 aylık zam oranı birden yapılmışa benziyor.