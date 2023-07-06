Fiyatlar 111 bin 111 liraya düştü

İkinci elde sıfır fiyatından fazla satılan araçlar için hükümet düğmeye bastı. Sıfır alınıp hemen daha fazla bir fiyat farkıyla ilana konulan araçların satışına yasak getirildi. Bunun arkasını dolanmak oldukça çabuk oldu. İlan sahipleri sıfır fiyatın üzerine çıkmadı ama 111 bin 111 liraya sıfır ikinci el ilanı açtı. Bazı ilanlar 1 milyon TL yerine 100 bin liraya koyuldu. İlan sahiplerini aradığınızda fiyatın sembolik olduğu ortaya çıktı.

ALİ YILDIRIM

Yaşanan kur ve vergi artışları sıfır araç fiyatlarını uçururken, diğer taraftan da gittikçe değersizleşen TL’de otomobili tam bir yatırım aracına dönüştürdü. Yaklaşık 2-3 yıllık süreçte sıfır araç satışlarında yaşanan tedarik sorunu 6 ayı geçen sıralara neden oluyordu. Araç teslimatını bir şekilde öne çekenler aldıkları sıfır otomobilleri hemen ilanlara koydu. Hatta satılan sıfır otomobillerin hemen hemen yüzde 10’u direk olarak ilan sitelerine düşüyordu. Tabi etiketler de liste fiyatlarının üzerine çıkıyordu. Sıfırda 6 ay beklemek istemeyen tüketici ikinci elde 50 bin lira 100 bin lira hatta modeline göre 500 bin lira farkla araçları satın almaya başladı. Mevcut durum hemen hemen 3 sene sürdü. Hükümet bu konuda tek elin parmaklarını geçmeyen önlemler alsa da bunun etrafından dolanmak 2 gün sürdü.

6 AY 6 BİN KİLOMETRE ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

En son 6 bin kilometre 6 ay satamama şartı getirildi. Bu sefer ilanlar 6001 kilometre olarak açıldı. Bireysel satıcılar içinde yılda 3 araçtan fazla satamaz kuralında sıkı takip başladı. Şimdi de ikinci el satışlarına sıfır fiyatını geçemez şartı geçirildi. Fakat alınan önlemler bir türlü çözüme kavuşmadı. Birçok ilanın fiyatı düşmedi. Hala sıfır fiyatlarından pahalı satılmaya devam etti. Aynı zamanda bazı ilanlardan da sadece birkaç sıfır atıldı. 100 bin liraya sıfır otomobil ilanları bile girildi. Bu nedenle alınan karar yine kısa soluklu bir önlemden öteye geçemedi.

KARAR 2024’E KADAR GEÇERLİ OLACAK

Bakanlıktan konuya yönelik yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek, motorlu kara taşıtı alım satımında etkinliği sağlamak için çalışmalara titizlikle devam edildiği bildirildi. Otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına ilave tedbirlerin uygulamaya alınmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir. Bu düzenleme 15 Temmuz’da yürürlüğe girecek olup, tüm gerçek ve tüzel kişilerin gerek bireysel gerekse ticari ilanlarını kapsamaktadır” ifadelerine yer verildi.

300 BİN LİRA CEZA CAYDIRICI DEĞİL

Bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilan verilmesi aşamasında düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında “ilan platformları” tarafından uyarılacağına işaret edilerek, “Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanlar ile ilan verene ilişkin bilgiler, ilan platformu tarafından Bakanlığımıza iletilecektir. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir.” değerlendirmesinde bulunuldu. Bu karar karşısında verilen para cezasının miktarı da oldukça düşük kaldı. Yani caydırıcı değil. Birçok ilan bakıldığında zaten en az 200-300 bin lira fark ile ikinci el sitelerinde fiyatlanıyor. Hatta lüks modellere gidildiğinde milyonluk fark koyanlar bile var. 3 milyon liraya sıfırı satılan bir elektrikli otomobil ikinci el ilan sitesinde 5 milyona rahatlıkla koyuluyor.

SIFIR FİYATIN ÜZERİNDE SATIŞ SÜRÜYOR

Alınan karara rağmen ikinci el ilan sitelerinde hala devir aynı yükseklikte dönüyor. Birçok otomobilde fiyat değişiklikleri yapılmadı. Aynı zamanda sıfır fiyatının 500 lira 1 milyon lira üzerinde satışlar devam etti. Arayıp fiyatla ilgili soru sorduğumuzda ‘araç benim değil mi, istediğim fiyata satarım’ cevabını verdi.

3.3 MİLYONLUK MERCEDES’E

475 BİN LİRALIK SEMBOLİK FİYAT

Kararın çıkmasının ardından arka kapı önlemleri de alınmaya devam ediliyor. Bazı sıfır ikinci el araç ilanlarına bakıldığında fiyatların çekildiği görüldü. Fakat çözüm hemen bulunmuş. 111 bin 111 liraya sıfır araç ilanları arttı. Bakıldığında 1 milyon liranın üzerinde sıfır fiyata sahip olan araçlar sembolik rakamlarla ilanlarda yer alıyor. İlan sahiplerini aradığımızda fiyatın sembolik olarak yazıldı gerçek fiyatın yine sıfırın üzerinde olan bir rakam telaffuz ediliyor. 3.3 milyon liralık bir fiyata sahip olan Mercedes-Benz EQC ikinci el ilan sitesinde 1001 kilometrede ve 475 bin liralık bir fiyat etiketine sahip bir şekilde satışa sunuluyor.