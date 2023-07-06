Ek MTV ödemesinde taksit olacak mı? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılı için geçerli olmak üzere iki katına çıkarıldı. Ek motorlu taşıtlar vergisinin nasıl ödeneceği de belli oldu.

Ek MTV ödemesinde taksit olacak mı? Açıklanan ek MTV kararından sonra taksit uygulaması merak edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen torba yasayla birlikte motorlu taşıtlar vergisine dolaylı zam geldi. Vergi artışları tekrar yüzünü gösterdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılı için geçerli olmak üzere iki katına çıkarıldı. Ek motorlu taşıtlar vergisi yani iki taksit olarak ödenecek. Ağustos sonuna kadar ilk taksit, kasım ayı sonuna kadar da ikinci taksit tahsil edilecek.

AYNI MTV TEKRAR ÖDENECEK

MTV, 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarılıyor. 2023’te bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeden tüm araçlara uygulanacak. Kanun teklifinde vergi düzenlemelerinin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere yapıldığı belirtildi. Teklifte kanunun yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık’a kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması öngörüldü.

KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK?