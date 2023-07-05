Togg T10X bekleyen 19 bin kişi zamlı fiyatı ödeyecek

Togg T10X zamlı fiyatı belli oldu. Daha önce zamma ihtiyaç duymadıklarını aktaran yetkililer, maliyet ve kur artışına daha fazla dayanamadı. Yüzde 26 zam gelen modelin fiyatı 1.2 milyon liraya çıktı.

ALİ YILDIRIM

Togg T10X zamlı fiyatı belli oldu. Daha önce zamma ihtiyaç duymadıklarını aktaran yetkililer, maliyet ve kur artışına daha fazla dayanamadı. Togg T10X’in haziran performansı verilere yansımadı. Hemen hemen 1000 adet teslimat gerçekleştiğini var sayarsak yaklaşık 20 bin kişi (üretim 28 bin-20 bini son kullanıcıya) haziran sonrası teslimlerde T10X’i yüzde 26 zamla teslim alacak.

BAŞLANGIÇ FİYATI 1.2 MİLYON LİRAYI AŞTI

Otomobil fiyatlarına da kur zammı durmuyor. Değersizleşen TL çerçevesinde maliyetler ve vergiler her geçen gün artarken seçim sonrasında birçok araç modeline ortalama yüzde 10 ila yüzde 40 arasında zam geldi. Öte yandan Togg’da bu zamlardan etkilendi. Daha önce zamma ihtiyaç duymadıklarını aktaran yetkililer, maliyet ve kur artışına daha fazla dayanamadı. Mayıs ayında resmi olarak 306 adet satılan Togg T10X’in haziran performansı verilere yansımadı. Hemen hemen 1000 adet teslimat gerçekleştiğini var sayarsak yaklaşık 20 bin kişi (üretim 28 bin-20 bini son kullanıcıya) haziran sonrası teslimlerde T10X’i yüzde 26 zamla teslim alacak. 12 Nisan’da açıklanan 953 bin liralık başlangıç fiyatı son zamla 1.2 milyon liraya ulaştı. Uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 1.5 milyon lira oldu.

ZAMLI TOGG T10X FİYATLARI