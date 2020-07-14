Fiat ticari kampanya ile dikkat çekiyor. Fiat Professional, kamu bankalarıyla olan iş birliğiyle Temmuz ayında iddialı bir satış kampanyasını hayata geçiriyor. Kamu bankalarınca uygulanan “Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi” ile ay boyunca Doblo ve Fiorino modelleri, 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor.

Fiat Professional, tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor, Temmuz ayında Fiat Doblo ve Fiat Fiorino modellerinde en avantajlı kredi fırsatları sunuyor. Ay boyunca Doblo ve Fiorino, kamu bankalarınca uygulanan “Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi” ile 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,64 faiz imkanıyla tercih edilebiliyor. Fiat Professional ve kamu bankalarının iş birliği çerçevesinde ticaretin patronları, işlerini değil ödemelerini erteliyor. Kampanya dahilinde ilk ödemeler tam 6 ay sonra başlıyor.