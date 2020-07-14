İkinci el de fiyat artışının tek nedeni stok değil

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, kredi borçlarını öteleyen ve yeni araç satın almayan filo kiralama şirketlerinin elindeki eski araçları satmayarak ikinci el pazarına yeni araç akışı sağlamadığına, bu sebeple çok satılan modellerde ciddi bir fiyat artışı yaşandığına dikkat çekti.

İkinci el araç sektörü yeni bir rekora koşuyor. Birçok marka yok satarken, fiyatlarda da büyük değişimler gerçekleşti. Otomerkezi.net, yeni finansman çözümleri ve kredi destek paketinin de etkisiyle geçtiğimiz ay, Mart, Nisan ve Mayıs ayları satış adetleri toplamının 4 katına 30 günde ulaştı. Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, 181 bin 568 adet satışla haziran ayında rekora koştu. Mayıs ayına göre yüzde 3, 2019 Haziran ayına göre yüzde 48 büyüme gösterdi. Online ikinci el pazarının Ocak-Haziran döneminde de geçen seneye göre ortalama yüzde 12 artış gösterdiği belirtti.

SADECE STOK SIKINTISI ÇEKMİYORUZ

Karakaş “Sıfır kilometre oto pazarındaki stok sıkıntısı, ikinci el pazarında fiyatların yükselmesinde tek etken değil. Filo kiralama şirketlerinin elindeki eski araçları satmaması, dolayısıyla ikinci el pazarına akış sağlamaması nedeniyle de fiyatlarda ciddi artışlar söz konusu oldu. Kredi borçlarını erteleyen ve araç yenilemekten vazgeçen filo kiralama şirketleri, kısa vadede hali hazırda nakde ihtiyaç duymuyor. Aynı zamanda kiralamaya olan talebi eldeki araçlarla karşılamak istedikleri için çok satılan Egea, Megane, Clio, Passat gibi modellerde de artışlar yaşanıyor. Artık neredeyse her gün etiket değiştirecek bir tablonun içine girdik. Bazı modellerde 1 ayda tam yüzde 40 artış yaşandı. Bu durum bize 90’lı yılları hatırlatır oldu. Sonbahar aylarında fiyatların bir dengeye oturacağını öngörüyoruz. Pazar bu yıl 8 milyona ulaşacaktır” dedi.

60 BİN SATICI VAR 2 BİNİ BELGELİ

Son günlerde gündeme gelen araç alım-satımı yetki belgesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Muhammed Ali Karakaş, merdiven altı araç alım satım ticareti yapan ya da komisyonculukla geçinenler sebebiyle ikinci el oto pazarının, kayıt dışı ekonominin en çok bulunduğu sektörlerden birisi olduğunu söyledi. Karakaş “Türkiye’de yaklaşık 60 bin adet araç alım-satımı yapan ticarethane var. Bunların 35 bini online mecralarda da sanal mağazası olan firmalar. Fakat 2018’den bu yana sadece 2000’i yetki belgesi aldı. Yani kurumsal, güvenilir, ekspertiz raporu sunabilen ve en önemlisi sattığı aracın arkasında durabilecek sadece 2 bin kurum var” diye konuştu.