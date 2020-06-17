Fiat Doblo şimdi ödemesi sonra

Fiat Professional kampanyası ile Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde faizleri sıfırlarken ödemeleri erteliyor. Kampanya kapsamında, Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 0 faiz olacak.

Fiat Professional kampanyası yeni bir Doblo alma fırsatı sunuyor. Doblo, Fiorino ve Pratico modelleri için sunduğu avantajlı faiz ve ödeme fırsatlarına devam ediyor. Fiat Professional’ın Haziran ayı satış kampanyasında, Koç Fiat Kredi (KFK) ayrıcalığıyla tüm Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 60 bin TL’ye 15 ay boyunca yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Ödemelerin 4 ay sonra başladığı kredi kampanyasıyla Fiat Professional, Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde ticaretin erbaplarına önemli bir kolaylık sağlamış oluyor.

Ducato’da fırsat sürüyor

Fiat Professional, ürün gamının güçlü üyelerinden Ducato modelleri için de cazip kredi avantajları sunmayı sürdürüyor. Kampanya kapsamında, 60 bin TL’ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz oranlı kredi imkanı ay boyunca geçerliliğini koruyor. Fonksiyonellik, otomobil konforundaki sürüş keyfi sağlayan yüksek performans, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle ön plana çıkan Ducato’yu tercih edecekler, yine KFK ayrıcalığıyla araçlarını hemen teslim alıp ilk ödemelere 4 ay sonra başlıyor.