Aklı şehirde gönlü arazide

Fiat’ın A sınıfındaki oyuncusu Panda, Cross versiyonuyla yerden yükselmek isteyenlere hitap ediyor. Şehir içinde oldukça keyifli bir sürüş vadeden otomobil, zengin donanımı ve makul tüketimiyle tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.

İtalyan otomotiv üreticisi Fiat, Türkiye’de çok iyi bilinmese de küçük sınıf modelleriyle Avrupa’da en çok satan markalar arasında yer alıyor. Markanın kendini kanıtlamış miniklerinden biri olan Panda, yenilenen tasarımı ve yerden yüksek versiyonu olan Cross ile crossover ve küçük SUV’lara önemli bir alternatif olmayı hedefliyor. Fiat Panda Cross test

84 MİLİMETRE DAHA YÜKSEK

Bu ayki konuklarımızdan olan Panda Cross, görsel farklılıklarıyla olduğu kadar zengin donanımı ve şehiriçinde sunduğu sürüş keyfiyle öne çıkıyor. Markanın 1980’den bu yana ürettiği Panda, günümüzde 3’üncü jenerasyonuyla yollarda boy gösteriyor. Standart bir Panda’dan oldukça farklı görünen Cross versiyonu, SUV’ları aratmayan ön ve arka tamponları, tavan rayları ve yükseğe konumlu sis farlarıyla trafikte dikkat çekmeyi başarıyor. Bu görsel farklılıklar aracın boyutlarını da belirgin şekilde değiştiriyor. Öyle ki standart modelden 33 milimetre daha uzun olan Cross versiyonu, aynı zamanda 19 milimetre daha geniş ve tam 84 milimetre daha yüksek. Uzunluğu sadece 3.68 metre olan otomobilin aks aralığı ise, oldukça geniş tutulmuş (2.3 metre). Bu sayede aracın iç hacmi beklentilerin üzerine çıkıyor. Aracın iç mekanı, yuvarlatılmış kare formlardan oluşuyor. Göstergelerden klima kumandalarına, vites kolundan direksiyona kadar pek çok nokta kare forma sahip. Fiat Panda Cross test

İÇİ OLDUKÇA GENİŞ

Bilindik Fiat kumanda birimleriyle donatılan iç mekanda ergonomi ve işçilik sorunsuz. Ön bölümde oturanlara yeterince ferah bir alan sunan otomobilin arka koltukları da bir üst sınıfı aratmıyor. 225 litrelik bagaj ise A sınıfı standartlarını karşılıyor. Fiat Panda Cross’ta, markanın emektar benzinli motoru 1.2 litrelik Fire isimli ünite görev yapıyor. 69 beygir güç ve 102 nm tork üreten motor, gücünü 5 ileri manuel şanzımanla ön aksa iletiyor. Kağıt üzerinde güçsüz görünen motor, sadece 1090 kilogram ağırlığındaki otomobile yeterli çekişi sağlıyor. Bu kombinasyonla otomobil 0’dan 100 km/s sürate 14.5 saniyede ulaştırıyor. Maksimum hızı 155 kilometre olarak açıklanan otomobil, bundan fazlasına yapabilecek kapasitede. Rahat devirlenen ünite, ara hızlanmalarda da sürücüsünü yormuyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 5.6 LİTRE

Küçük hacimli ünitenin fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 5.6 litre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 6.5 litre oldu. Sakin otoyol sürüşlerinde tüketimi daha da düşürmek mümkün.

DONANIM LİSTESİ UZUN

Fiat Panda, Türkiye’de 99 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bize konuk olan Cross versiyonu için fazladan 13 bin lira daha ödemek gerekiyor. (HAZİRAN 2020) Cross donanım seviyesi, görsel farklılıklarıyla olduğu kadar donanım olarak da oldukça zengin. Cross’ta ESP, hill holder, 6 hava yastığı, LED gündüz farları, tavan ayları, özel tamponlar, dijital klima, park sensörü, Uconnect multimedya sistemi gibi üst sınıf donanımlar yer alıyor. Yerden yüksek tasarımı, zengin donanımı ve keyifli sürüşüyle Panda Cross, hiç de hafife alınmayacak bir otomobil.