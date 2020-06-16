Türkiye’de yılın otomobili Renault Clio oldu. Yerlilik vurgusuyla ön plana çıkan modeli vazgeçilmez segment olan Peugeot 2008 takip etti. Türkiye’de yılın otomobili adayları arasında olan 7 model yer aldı.

Türkiye’de yılın otomobili belli oldu. 2020 yılında Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 5’inci ödül sahibini buldu. Daha önce yine Türkiye’de üretilen Megan sedan ile ödül alan Renault 2. ödülünü aldı. Tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi Renault Clio oldu. Yarışmanın finalinde OGD üyesi 75 otomotiv gazetecisinden toplamda 5.000 puan alan Renault Clio birinciliğe ulaştı.

7 OTOMOBİL FİNALE KALDI

Yarışmanın ilk etabında; 17 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise; BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio finale kalmaya hak kazandı. Birinci seçilen Renault Clio “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

İKİNCİ KEZ ÖDÜL ALDIK

Otomotiv gazetecilerinin verdiği oylarla Türkiye’nin “Otomobil Oscarı”nı Renault Clio aldı. OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna bir kez daha dikkat çekti. Ödülü Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş aldı. Çağdaş, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Renault Clio ile gelen birincilikten sonra Çağdaş sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Bizim için büyük önem arz eden otomotiv gazetecilerinden ilk ödülümüzü Megane Sedan ile almıştık. Şimdi de ikinci kez bu ödülü alıyoruz. Bu ödülün arkasında Türkiye’de yapılmış milyonlarca dolarlık yatırım, Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği, bilgi birikimi ve özverisi var. Bu ödülü Oyak-Renault Fabrikaları’nda bu aracı üreten çok değerli mühendis ve işçileri adına alıyorum.”

ÖZEL ÖDÜL TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ TOGG’A

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin Türkiye otomotiv sektörüne katkısı olan şirket, proje ve kişilere verdiği özel ödülü bu yıl Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu – TOGG aldı. OGD Özel Ödülü’nün kabul ettikleri ilk ödül olduğunu ifade eden TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, etkinliğe özel gönderdiği video ile teşekkür etti ve gurur duyduklarını ifade etti.

Hangi otomobil kaç puan aldı?

Renault Clio 5.000 puan

Peugeot 2008 3.590 puan

Opel Corsa 2.540 puan

Citroen C5 Aircross 2.120 puan

BMW 3 Serisi 1.890 puan

Mercedes-Benz A Serisi Sedan 1.850 puan

Nissan Micra 1.510 puan