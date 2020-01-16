Citroen C5 Aircross ‘yükseldi’

Citroen PSA çatısı altında Türkiye’de yola çıkan Citroen, yeni SUV C5 ile uçuşa geçti. Marka ticari segmette Berlingo ile dikkat çekerken, pazar payını da arttırdı. Mart-Aralık 2019 döneminde %18 daralan Türkiye toplam pazarında satışlarını %11 oranında artırdı.

Geçen yılın Mart ayında Groupe PSA Türkiye çatısı altında hizmet vermeye başlayan Citroen, pozitif büyümeye devam etti. 2019 sonunda 12 bin 033 adet satış ile pazar payını yüzde 2,5’e çıkaran Citroën, markalar sıralamasında da iki basamak birden yükseldi. Marka aynı dönemde yüzde 16 daralan binek otomobil pazarında ise binek otomobil satışlarını yüzde 42 artırma başarısı gösterdi.

C5 AIRCROSS İLE UÇUŞA GEÇTİ

Mayıs ayında kombivan segmentinde Yeni Berlingo’yu pazara sunan Citroën, Eylül ayında da markanın amiral gemisi Yeni Citroen C5 Aircross SUV modelini tüketicilerle buluşturdu. Yeni C5 Aircross SUV son dört aydaki satış rakamları ile segmentinde yüzde 6,5 pay elde ederek 6’ncı sıraya yerleşti. Elde edilen bu sonuçların temelinde pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlarına paralel uygulanan ticari politikaların, müşteri memnuniyetine verilen önemin ve güçlü ürün gamının önemli payı oldu.

HEDEF 19 BİN ADET

Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, 2020 yılı Türkiye pazarı için öngörülerini aktardı. Alkım “2020 yılında pazarın 600 bin adetlerde gerçekleşeceğini ön görsek de planlarımızı 700 bin adete göre yaparak pazara olan inancımızı yüksek tutuyoruz. Citroën olarak 2020’de 19 bin 100 adet satış ile pazar payımızı yüzde 3,2’ye çıkartarak büyümemizi sürdüreceğiz. Bugün itibariyle 18’i çok markalı olmak üzere 38 adet Citroën yatırımcımız bulunuyor. Asıl önceliğimiz müşteri, hedefimiz ise en kısa sürede en çok tavsiye edilen marka olmak. Bu hedeflere, güçlenen bayi teşkilatımız ve sağlam ürün stratejimiz ile ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi.