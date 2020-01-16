Petronas Madeni Yağlar, kullanıcı dostu UltraFlex™ teknolojisine sahip dünyanın önde gelen motosiklet yağlarından Petronas Sprinta’yı tanıttı. Petronas Sprinta serisi, motosikletlerde en kritik koşullarda bile koruma sağlayarak motor ömrünü ve performansını artırıyor.

Petronas, en güncel teknolojileri bünyesinde barındıran motosiklet yağlayıcılarını son kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Motosikletlerin artan performans ihtiyaçlarına cevap veren yağ ürün ailesi Petronas Sprinta tanıtıldı. Bileşenlerinde yer alan UltraFlex™ teknolojisiyle debriyaj ve dişliler olmak üzere tüm kritik parçalara üstün koruma sağlıyor. Sprinta serisi, yüksek devirli kullanımlarda bile yağlayıcı film tabakası mukavemetini ve viskozitesini muhafaza ediyor.

GÜÇ KAYBINA SON

Motorun yoğun ısı ve termal basınçlara karşı dayanıklılığını artırıyor. Bu sayede sürücüler de, viraj gibi manevra gerektiren yerlerde performans kaybı yaşamıyor. Güvenli bir şekilde sürüşün keyfini yaşıyorlar. 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren ilk önce Hindistan ve Tayland gibi Asya ülkelerinde satışa sunulacak. UltraFlex™ teknolojili Sprinta; ardından küresel bir ürün olma hedefiyle farklı pazarlarda motosiklet kullanıcıları ile buluşmasını sürdürecek.

MOTOGP YARIŞLARINDA TEST EDİLDİ

Petronas COO’su Aadrin Azly, Sprinta serisinin performans, verimlilik ve güvenilirliğini UltraFlex™ teknolojisiyle MotoGP yarışlarında da test ettiklerini belirtti. Azly “Sprinta ürün ailesi, 2018 yılı Haziran ayında Hollanda MotoGP’sinde kullanıldı. Günümüze kadar Petronas Yamaha Sepang Yarış Takımı’na üst düzey katkı sağladı. En zorlu sürüş koşullarında bile motosiklet ve sürücülerin üstün performans sunmasına yardımcı oluyor. Gelişmiş formülasyonu tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

PETRONAS SPRINTA

Petronas Madeni Yağları Müdürü Eric Holthusen, madeni yağ teknolojisinde Petronas’ın ulaştığı ileri seviyeye değindi. Holthusen “Ultraflex teknolojili Sprinta, Euro 5 ve Hindistan emisyon normu Bharat Stage (BS) VI gibi 2020 yılında devreye alınacak. En güncel ve en zorlu motosiklet çevre standartlarını karşılamak üzere tasarlandı” açıklamalarında bulundu.