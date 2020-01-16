KIA kampanya fırsatlarına Ocak ayında da devam ediyor. Sportage’da 50 bin TL’ye 18 ay taksit imkanı sunuluyor. KIA Ocak ayında kampanya fırsatlarına devam ediyor.

KIA, ocak ayına özel hazırladığı kampanyalarla 2020’de de avantajlı fırsatlara ulaşmak isteyenlerin yanında yer alıyor. Kampanyalar çerçevesinde Sportage, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo’da avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri meraklılarını bekliyor.

Makyajlanan dördüncü nesliyle C-SUV segmentinde iddiasını arttıran KIA Sportage’da sıfır faiz avantajı yapıldı. Model, 136 beygirlik güç üreten 1.6 litre dizel motor ile fark yaratıyor. Sportage, ocak ayının sonuna kadar sınırlı sayıda kampanyalı. Elegance 4X4, Prestige ve Prestige Design paketlerinde 50 bin TL’ye 18 ay sıfır faiz fırsatı var. KIA yetkili satış noktalarında otomobil severleri bekliyor.

XCEED LANSMANA ÖZEL 248 BİN LİRA

Türkiye pazarına giriş yapan XCeed, 100 km’de yalnızca 4,4lt yakıt tüketimiyle sınıfında öne çıkıyor. En yüksek donanım özellikleriyle tek paket olarak satışa sunulan Yeni XCeed, lansmana özel 248 bin 900TL’lik satış fiyatıyla KIA yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

30 BİN LİRAYA 15 AY VADE

KIA’nın B SUV segmentinde dinamik ve ödüllü tasarımıyla dikkat çeken otomobili Stonic, ocak ayı boyunca 30.000 TL’ye 15 ay boyunca %0,59 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. KIA Stonic 17 inç alüminyum jant, LED gündüz farları, 7 inç dokunmatik ekranı, geri görüş kamerası, sunroof ve otomatik şanzıman özellikleriyle sınıfında fark yaratıyor. KIA’nın 1.4 benzinli ve 1.6 dizel motor seçenekleriyle C hatchback segmentinde ezberleri bozuyor. Ceed ile A segmentinde tasarımı ve sınıfının üstünde iç hacmiyle rakiplerinden ayrılıyor. 1.0 litre benzinli motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle şehrin keyfini çıkarmak isteyenlerin tercihi olan Picanto da 30.000 TL’ye 15 ay boyunca %0,59 faiz fırsatıyla meraklılarıyla buluşuyor.

KIA RIO OCAK AYINDA İNDİRİMLİ

Modern ve yenilikçi çizgileriyle fark yaratan KIA Rio’nun, yüksek donanım seviyesindeki Elegance paketi 30 bin TL’ye 15 ay sıfır faiz avantajının yanı sıra ocak ayına özel olarak 121.000 TL’den satışa sunuluyor. KIA Rio fiyat avantajının yanı sıra otomatik şanzımanı, 7 inç multimedya sistemi, geri görüş kamerası, arka park sensörü, 15 inç alüminyum alaşım jantları, hız sabitleyici ve sınırlandırıcı gibi pek çok özelliğiyle KIA yetkili satış noktalarında yeni sahipleriyle buluşmak için hazır.