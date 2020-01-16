Peugeot yeni SUV modeli 2008 için kolları sıvadı. 29 Ocak itibarıyla satışa sunulacak Peugeot 2008 SUV fiyatı ise açıklanmadı. Araçta şimdilik dizel ve benzinli motor seçenekleri yer alacak.

Peugeot yeni SUV modeli 2008’in Türkiye lansmanını yaptı. Daha güçlü ve sporcu bir tasarımla ortaya çıkan yeni 2008 SUV, 29 Ocak itibarıyla satışa sunulacak. Peugeot 2008, yeni nesil Peugeot i-Cockpit 3D ile fark oluşturacak. Fotoğrafların paylaşılmasının ardından adından oldukça söz ettiren 2008, şimdilik sadece benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip olacak. Aracın fiyatı hakkında ise bir bilgi şimdilik yok. Fiyat listesi 29 Ocak 2019’da paylaşılacak. Marka, yılın son çeyreğinde de yeni 208’i tüketicilerle buluşturacak.

İSABETLİ PLANLAMA YAPTIK

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç “2019 yılı otomotiv sektörü için oldukça zorlu geçti. Pazardaki tüm olumsuzluklara rağmen, temkinli iyimserliğimizi koruduk. Pazarı doğru tahmin ettik ve isabetli planlama yaptık. Gösterdiğimiz performansla pazar payımızı bir önceki yıla göre 1,2 puan artırdık. Müşteri memnuniyetini tüm süreçlerin merkezinde tuttuk. Operasyonel verimliliğe odaklandık, bayi teşkilatımızı güçlendirmeye ve geliştirmeye devam ettik. Etkin planlama ve yenilenen ürün gamı başarımızda önemli rol oynadı” dedi.

HEDEF 600 BİN

2020 yılında toplam pazarın 600 bin olacağını öngördüklerini ancak 700 binlik pazar talebine cevap verecek planlamaları bulunduğunu aktaran Anaç, “Müşteri deneyimi, bayi ağının gelişimi, stratejik ürün planlama ve operasyonel mükemmeliyet bu sene de en çok önem verdiğimiz konular olacak.” diye konuştu.

PAZAR PAYINI ARTTIRAN İKİNCİ MARKA

Peugeot Türkiye, 2019 yılında 23 bin 57’si binek, 5 bin 804’ü hafif ticari olmak üzere toplam 28 bin 861 araç satışı gerçekleştirdi. Marka yüzde 6 pazar payı elde etti. Bir önceki seneye göre 1,2 puan artış gösteren Peugeot, böylelikle pazar payını en çok artıran ikinci marka oldu. Bu sonuçlarla birlikte toplam satış sıralamasındaki yerini iki basamak yükseltme başarısı da gösteren Peugeot beşinciliğe yerleşti.

SUV’NİN LİDERİ OLDU

Binek araç pazarı satış sıralamasında da üç basamak yükselen Peugeot, 11 bin 263 adetlik SUV 3008 satışı ile C-SUV segmentinde liderliği yakalarken, 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan ve sürüş keyfi ile beğeni toplayan Peugeot SUV ailesi de 14 bin 152 adetlik satış ile 2019 yılında toplam SUV segmentinin lideri oldu.