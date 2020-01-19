Kalp krizinden sonra 600 bin kesin

PSA Türkiye Başkanı Cornuaille, otomotiv pazarının 2018 yılında kalp krizi geçirdiğini söyledi. Cornuaille, “Faizler 28’den yüzde 13 seviyesine düştü. Bu yüzden 600 bin adet kesin” dedi. PSA Türkiye satışları

ALİ YILDIRIM/İSTANBUL

Tüm dünyada 3.5 milyon araç satan PSA’nın Türkiye’de de keyfi yerinde. Pazara Mart 2019’da tam olarak adımını atan PSA Türkiye, geçen yıla ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Oldukça sert bir seneyi geride bırakan iç pazar geçen yıl yüzde 23’lük daralmaya imza attı. Kan kaybeden pazar karşısında PSA Türkiye, satışlarını yüzde 12,4 yükseltti. Binek araç pazarında payını yüzde 12,6’ya çıkartan şirket, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 11,3 pazar payı elde etti. Böylece PSA, Türkiye’nin üçüncü büyük distribütörü olarak yılı tamamladı. PSA Türkiye satışları

HER 5 SUV’DEN BİRİ PSA LOGOLU

PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, SUV segmentinin hızlı gelişimine değinerek “Her 5 SUV’den biri PSA logolu oldu” dedi. Cornuaille, SUV pazarından yüzde 22’lik pay aldıklarını ifade ederek, 2019 yılında 6 yeni modeli pazara kazandırdıklarını belirtti. Cornuaille, 2019 değerlendirmesini yaparken aynı zamanda 2020 beklentilerini de sıraladı.

HATA YAPTIK ADETLERİ DÜŞÜRDÜK

Başkan Cornuaille sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılı için çok iyimserim. 2019 için ise son tahminler 520 bin adet seviyelerindeydi. Açık konuşmak gerekirse biz grup olarak hata yaptık. Temmuz ayında adetleri düşürdük. Bu yüzden sınırlı sayıda araç aldık. Eğer düşürmeseydik daha fazla satardık. Bu yıl için ise tahminlerimiz oldukça oturaklı. 600 bin adetlere kesin olarak ulaşırız. 2017 yılında faizler yüzde 15,5 seviyesinde idi. Pazar 1 milyon seviyesine yaklaştı. 2018 yılında ise sektör büyük bir kalp krizi yaşadı. Faizler bir anda yüzde 18,7 seviyelerinden yüzde 28’lerin üzerine çıktı. Zaten düşüşte böylece başlamış oldu. Eğer 2019’da faiz indirimleri gerçekleşmeseydi 480 bin seviyesi zor görülürdü.”

FAİZLER YÜZDE 13 SEVİYESİNDE

2020 yılında da faizlerdeki düşük seyrin devam edeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Cornuaille “Faizler şu an yüzde 13 seviyelerinde dolayısıyla potansiyel için iyi bir oran sayılır. O yüzden 2020’de 600 bin adetlik satışa kesin gözüyle bakıyoruz. Faiz oranları 2017’den bile iyi görünüyor. Ayrıca geçen yıl 800 bin potansiyel müşteri verilerimize göre araç almadı. Onları da hesaba katarsak bahsettiğimiz adetler kaçınılmaz. Biz haziran ayına kadar satışlarımızı 2 kat arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. PSA Türkiye’nin 2020’da 8 yeni modeli pazara sunacağını ifade eden Cornuaille, 23 yeni hizmet noktası açacaklarına da değindi.

TÜRKİYE’DE PSA ÜRETİMİ BAŞLAYACAK

PSA ve Fiat Chrysler Automobiles grubunun birleşmesiyle ilgili mesajlar aktaran PSA Başkanı Olivier Cornuaille, Fiat’ın Bursa’daki tesislerinde üretim olabilmesine yönelik ipucu verdi. Kesin konuşmayan Cornuaille “PSA fabrikaları yüzde 100 dolu. Bu yüzden Türkiye bizim için büyük bir fırsat olacak” dedi. Böylece Cornuaille, üretim tarafında da yeni bir ortaklık olacağına dair ufak mesajlar iletti. “Evlilik yapacağız” diyen Cornuaille “Ama daha çocuk sayımız belli değil. Ayrıca 45 ülkenin ‘Rekabet Kurumu’ndan bu evlilik için onay alınması gerekiyor. Buna Türkiye’de dahil. Biz imzaları zaten attık ama o ülkelerin de onay vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.