Citroen C5 Aircross ile yükseldi

Citroen, 2019 yılındaki büyüme ivmesini 2020’de de sürdürüyor. C5 Aircross SUV ile atağa geçen marka, ilk iki ayda beş basamak atladı.

Citroen; güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip modelleri ile satışlarını artırmaya devam ediyor. Marka, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yeni Berlingo’yu, yılın son çeyreğinde de C5 Aircross SUV’u tüketicilerle buluşturdu. Citroen, 2019 yılını yüzde 2,5 pazar payı ile kapatmıştı. 2020 yılına da hızlı giren Citroën, ilk iki ayda gerçekleştirdiği toplam 2 bin 709 satış ile markalar sıralamasında dokuzuncu sıraya yükselerek pazar payını yüzde 3,6’ya çıkardı. Citroen C5 Aircross

C5 AİRCROSS İLK ÜÇE GİRDİ

Yeni C5 Aircross SUV, Şubat ayında kendi segmentinin podyumuna yükseldi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıtılan ve üstün konfor özellikleri ile öne çıkan C5 Aircross SUV, hızlı yükselişini sürdürerek Şubat ayında bin 046 satış ile C-SUV segmentinde ilk üç marka arasında yerini aldı. Citroen C5 Aircross