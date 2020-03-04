Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında tatile giriyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretime ara veriyor. Talep artışına bağlı olarak üretim hattı düzenlemeleri, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında üretime ara verecek. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanlarının büyük çoğunluğu söz konusu tarihler arasında yıllık ücretli izinlerini kullanacakken, fabrikada sadece bakım, onarım ve revizyon çalışmalarında görev alan personeller bulunmaya devam edecek.

NEREDEYSE TAMAMINI İHRAÇ EDİYOR

Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 12 ayda 251.949 adet araç üretirken, 227.019 adet ihracat gerçekleştirdi. Geçen dört yıllık süreçte de Avrupa’nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim ve hibrit üretim yüzdesine ulaşmıştı. Üretim faaliyetlerini Sakarya’da gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2020 yılının sonunda bir önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırarak sürdürmeyi hedefliyor.