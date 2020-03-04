Hyundai Prophecy ile yeni bir konsept sunuyor. Yüzde 100 elektrikli Hyundai Prophecy ile direksiyonsuz geldi. Direksiyon yerine joystick geliyor.

Hyundai yeni konsepti Prophecy’i tanıttı. Otomobil, markanın “Sensuous Sportiness” yani “Duygusal Sportiflik” tasarım felsefesine bağlılık gösteriyor. Türkçe kelime anlamı “Kehanet” olan Prophecy, yumuşak ve minimalist çizgiler kullanılarak tasarlanmış elektrikli bir model. Hyundai adına son derece vizyoner bir konsept olan Prophecy, geçtiğimiz yıl tanıtılan 45 EV Concept’in takipçisi olarak öne çıkıyor. Otomobil, genişletilmiş dingil mesafesinden daha kısa ön ve arka çıkıntılara kadar birçok alanda mühendislik eseri olduğunu kanıtlamış oluyor. Estetik uyumla işlevselliği birleştiren tasarımcılar, aynı zamanda iç mekânda muazzam bir genişlik elde etmişler.

HYUNDAİ’NİN GELECEK VİZYONU

Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee ise hazırladıkları konsept hakkında. “Elektrikli otomobiller arasında farklı ve ilgi çekici bir otomobil üretmek, Hyundai’nin gelecekteki vizyonu açısından son derece önemli bir karardı. Bizi daha geniş ufuklara iten bir başka konsepti daha hayata geçirdik. Optimistik Fütürizm olarak adlandırdığımız bu ilerleyişteki amacımız, insanlar ve otomobiller arasında duygusal bir bağ kurmaktı” diyor.

ŞIK BİR GÖRÜNÜME SAHİP

Önden arkaya doğru uzanan ana hat, tamamen yumuşak köşeler ve bağlantı noktalarıyla oluşturuluyor. Ayrıca, EV’ler için vazgeçilmez bir tasarım özelliği olan kapalı ve akıcı çizgiler, konsept otomobile muazzam bir aerodinamizm sağlıyor. Aracın tekerleklerine yerleştirilen pervane şekilleri ise aerodinazmi desteklerken aynı zamanda içeri çekilecek havayı kanalize ediyor. Entegre arka spoyler ise yüksek hızda yere basma kuvvetini sağlayarak yol tutuş açısından önemli bir rol oynuyor. Şeffaf akrilik malzemeler ise LED farlar, stop lambaları ve sensörler gibi fonksiyonel bileşenlerin daha net bir görünüm sunmasını sağlıyor.

TAM ELEKTRİKLİ KONSEPT MODEL

İlk olarak Hyundai 45 EV Concept’de görülen piksel lambalar, yeni konseptte de bir adım daha ileri seviyeye taşınıyor. Pikselli lambalar, gelecekteki Hyundai modellerinde bir tasarım öğesi olarak kullanılmaya başlanacak. Prophecy’nin iç mekânı, EV platformunun vermiş olduğu geniş kabin avantajlarını fazlasıyla kullanıyor. Geleneksel bir iç mekân yerine, rafine bir yaşam tarzı ve konfor sunarak kullanıcılarına sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.

DİREKSİYON YOK JOYİSTİK VAR

Prophecy aynı zamanda otonom sürüş teknolojisini de sahip. Standart bir direksiyon simidi yerine, joystick kullanarak sezgisel bir sürüş deneyimi sunuyor. Biri orta konsolda ve diğeri de kapı döşemesinde yer alan joystickler, sağa ve sola hareket ederek pratik kontrol olanağı sunuyor. Ayrıca, sürücüler, entegre düğmeler aracılığıyla diğer fonksiyonlara da erişebiliyor.

UÇAK KOKPİTİ GİBİ

Joystick kullanımıyla beraber iç mekânda daha fazla alan elde edilebiliyor. Bir uçağın kokpitindeki gibi bir his uyandıran bu özellik aynı zamanda araca daha fazla görsellik de katıyor. Konfor modunda, araç içindekilere herhangi bir görsellik sunulmuyor. Yolcuların gördüğü tek şey, A sütunundaki ekranlar ve kanat şeklindeki gösterge paneli.