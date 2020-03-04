Yeni Peugeot 208, ‘2020 Yılın Otomobili’ seçildi. Yeni Peugeot 208, müşterilere “seçme özgürlüğü” sağlayan benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere zengin motor çeşitliliği ile jürinin övgüsünü kazandı.

Peugeot 208, Avrupa’da yılın otomobili seçildi. Benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle sunulan yeni Peugeot 208 kullanıcılara “seçme özgürlüğü” sunuyor. Dış tasarımı, üç pençeli LED ön farlarla markanın DNA’sını yansıtıyor. Parlak siyah çamurluk çerçeveleri kadar gösterişli arka spoyler de Yeni 208’in karakteristik unsuru olarak öne çıkıyor. Peugeot yeni nesil 3D i-Cockpit® (yükseltilmiş gösterge ekranı, kompakt direksiyon simidi ve dokunmatik ekran) Üç-Boyutlu dijital göstergelerle sadece daha çekici bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürüş güvenliğine de katkı sağlıyor.

110 BİN KİŞİ SİPARİŞ ETTİ

Ekim ayında Avrupa’da pazara sunulduktan sonraki süreçte yaklaşık 110.000 kullanıcı Peugeot 208 sipariş etti. Peugeot 208 satışlarının yüzde 15’ini elektrikli versiyon oluşturuyor. 208, Fransa’da Şubat 2020 sonuçlarına göre satış adetleri bakımından binek otomobil pazarına liderlik ediyor.

SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİPSİNİZ

Peugeot Marka CEO’su Jean-Philippe IMPARATO “Yeni Peugeot 208’in 2020 Yılın Otomobili ödülünü kazanmasından dolayı çok mutluyuz. Bu ödül, marka ve Groupe PSA ekiplerinin çalışmalarının mükemmelliğini ve başarısını gözler önüne seriyor. Bir Peugeot “2 Serisi” ilk kez bu ödülü kazandı! Yeni ödül alan 208 ile birlikte 3008 ve 308 de dahil olmak üzere şu an üç Peugeot modeli ‘Yılın Otomobili’ olarak yollarda bulunuyor. COTY 2020, Markanın “seçme özgürlüğü” stratejisini onaylamış oldu. Bundan böyle müşterilerimiz elektrikli yeni Peugeot e-208 “Yılın Otomobili” ile içten yanmalı motorlara sahip yeni 208 “Yılın Otomobili” arasında seçim yapabiliyor.”

EN SON 3008 KAZANMIŞTI

Peugeot, bugüne kadar kazandığı altı adet ödül ile Yılın Otomobili yarışmasında en fazla ödül alan ilk üç markadan biri. 2020 Yılın Otomobili olarak seçilen yeni Peugeot 208’den önce sırasıyla 2017 yılında SUV 3008, 2014 yılında kompakt hatchback 308, 2002 yılında 307, 1988 yılında 405 ve 1969 yılında 504 Yılın Otomobili seçildiler. Bu prestijli ödül, yeni Peugeot 208’in kazandığı diğer 12 uluslararası ödülün yanında yerini alıyor.