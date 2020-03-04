BMW, tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli BMW Concept i4’ü tanıttı. 2021 yılında üretime girmesi planlanan BMW i4, 600 kilometre menzile sahip olacak.

BMW’nin ilk yüzde yüz elektrikli Gran Coupé’si Concept i4, gün yüzüne çıktı. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisinde kullanılan elektrik motoru, güç elektroniği, şarj ünitesi ve yüksek voltajlı akü, BMW’nin elektrik sistemleri alanında önemli bir adım daha atmasını sağlıyor. BMW i4 için geliştirilen elektrik motoru, toplamda 530 beygire kadar maksimum güç üretebiliyor.

600 KİLOGRAM MENZİLE SAHİP

Beşinci nesil BMW eDrive, en yeni pil hücresi teknolojisine sahip, yeni tasarlanmış yüksek voltajlı bir pil ile geliyor. BMW i4 için geliştirilen akü versiyonu, son derece ince yapısı ve optimize edilmiş enerji yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 550 kg ağırlığında ve WLTP normlarına göre 600 km’ye kadar bir menzil sunuyor.

200 MİLYON EUROLUK YATIRIMLA ORTAYA ÇIKTI

BMW Group, Yeni BMW i4’ün seri üretimini 2021’de Münih’teki ana tesisinde gerçekleştirmek için Plant Munich’e yaklaşık 200 milyon Euro’luk yatırım yapıyor. Bu durum ayrıca, gelecekte içten yanmalı motorlu, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli BMW modellerinin de aynı montaj hattında üretileceği anlamına geliyor.

YAKIŞIKLI VE ELEKTRİKLİ

BMW Concept i4’ün dış mekandaki modern ve zarif çizgileri, dinamik sürüş keyfi bir araya geliyor. Uzun aks mesafesi, fastback tavan çizgisi ve kısa çıkıntıları ile BMW Concept i4, zarafet ve dinamizmin resmini çizerken aynı zamanda bir Gran Coupé olarak BMW tutkunlarına beklenenden çok daha geniş bir iç mekan sunuyor.

İÇ MEKAN OLDUKÇA DÜZENLİ

BMW Concept i4’ün sportif kabini, adeta sürücünün kendini bir yarış otomobilinde hissetmesini sağlıyor. Bu hissi yaratırken, kabindeki her detay sürücüye odaklanıyor. Yeni BMW Kavisli Ekranı, sürücülerin daha rahat ekran takibi yapabilmesi için direksiyon simidi ile mükemmel bir uyum yakalıyor. Ayrıca, BMW iNEXT ve BMW i4’ün seri üretim versiyonlarında gelecek ekranların nasıl olacağına dair de bir ön bakış sunuyor. Bilgi ekranı ve Kontrol Ekranı’nın yüzeyleri sürücüye doğru eğimli şekilde tek bir parça halinde birleşiyor. Bu ekran tasarımı, bilgilerin gösterimini optimize ederken bir yandan da ekranın dokunma hassasiyetini daha sezgisel hale getiriyor. Yeni ekran teknolojisi sayesinde ekranları güneş ışığının yansımasından korumak için gereken kapak ihtiyacını da ortadan kaldırırken oldukça düzenli bir kokpit tasarımına katkıda bulunuyor.

SPORT MODU DA VAR

BMW Concept i4, sadece tasarımı ile değil, aynı zamanda benzersiz sesiyle de fark yaratıyor. Dünyaca ünlü besteci Hans Zimmer tarafından BMW Sound Designer Renzo Vitale ile birlikte geliştirilen BMW IconicSounds Electric, BMW’nin elektrikli araçlarına duygu katarak, Concept i4’ü duyulabilir hale getiriyor. BMW Concept i4’ün sesi, “Core” modundaki sürüş seslerinden, “Sport” modunun daha yoğun ve belirgin seslerine kadar sürücülere pek çok farklı seçenek sunuyor. Kapının açık kaldığının uyarı sesi ve aracın başlangıç sesine kadar tüm sesler, incelikle ayarlanarak otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor.