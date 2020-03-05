Fiat, Mart ayında kampanya başlattı. Egea modelleri mart kampanya kapsamında, yüzde 0.69 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

Fiat, yeni bir otomobil satın almak isteyen kullanıcılara Mart ayı boyunca kampanya başlattı. Kamu bankalarının sağladığı cazip faiz oranları fırsatı, Fiat Egea model ailesinde; 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

MANUEL FİYATINA OTOMATİK EGEA

Fiat Egea ailesinin dizel otomatik sedan versiyonları ise ay boyunca manuel şanzımanlı fiyattan sunulacak. Fiat kullanıcılarını daha fazla konforla buluşturuyor. Fiat’ın cazip kampanyasında; 2020 model 1.4 Fire 95 HP’lik manuel şanzımanlı Egea Sedan 94 bin 900 TL’den tüketicinin beğenisine sunulurken; Egea sedanın dizel otomatik versiyonu ise 159 bin 900 TL’den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor.

500X 179 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Mart ayında satışa sunulan 500 Ailesi’nin SUV üyesi yenilen 500X’in Cross gövde tipi 179 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla; Sport gövde tipi ise 199 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla Fiat showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

DİZEL OTOMATİK MULTİJET MOTOR

Yeni Fiat 500X SUV’un City Cross donanım seviyesi, DCT 6 ileri otomatik şanzımanlı ve 1.6 litre 120 HP’lik Multijet II turbo dizel motor kombinasyonuyla 179 bin 900 TL’lik anahtar teslim satış fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Cross gövdenin en üstünde yer alan Cross Plus donanım seviyesi de 120 HP’lik dizel motor ve 6 ileri DCT şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebiliniyor.

İSTEYENE ZENGİN DONANIM

Yeni 500X SUV’nin Cross Plus donanım seviyesinde isteğe bağlı sunulan Dinamik Güvenlik Paketi kapsamında ise trafik işaretleri okuma ve akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, acil durum otonom fren sistemi, uzun far asistanı, adaptif hız sabitleyici ve ön park sensörleri gibi teknolojik güvenlik özellikleri yer alıyor.

150 BEYGİRLİK YENİ BENZİNLİ

Yeni 500X SUV’nin en performanslı donanım seviyesini ise Sport oluşturuyor. Yeni 1.3 litre 150 HP’lik turbo benzinli Firefly motor ve 6 ileri DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor. 500X Sport, 4 silindirli güç ünitesinin ürettiği 150 HP’lik güç ve 270 Nm’lik torkla sportif beklentilerine rahatlıkla cevap verebiliyor. Urban ve Cross gövde seçeneklerine göre 13 mm yere daha yakın olan 500X Sport, opsiyonel olarak sunulan 19 inç lastiklerle beraber yere çok daha sağlam basan dinamik bir araç halini alıyor.

DONANIMDA YOK YOK

Yeni 500X Sport teknik olduğu kadar genel tasarımında da farklı görselliğiyle dikkatleri topluyor. 500X Sport’un dış tasarımında; spor tip tamponlar, mat koyu gri ön çıta, kapı kolları ve yan aynalar, gövde rengi dodikler ve yan marşpiyeller, 18’’ alaşım jantlar, çift krom egzozlar, Full LED ön farları, LED sis ve gündüz sürüş farları, aracın yan tarafındaki Sport logosu, bagaj kapağı çıtasındaki Myron 500 logosu ve standart olarak sunulan elektrikli açılabilir cam tavan (Skydome) fark yaratıyor. Fiat 500X Sport, 199 bin 900 TL’den başlayan fiyatla satın alınabiliyor.