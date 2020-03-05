Pastadan daha büyük pay istiyor

Kompakt SUV pazarının iddialı oyuncularından Renault Kadjar, yenilenen tasarımından çok artırılan donanım seviyesi ve güçlü benzinli motoruyla dikkat çekiyor.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Son dönem tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Renault, yeni yüzünü, kompakt SUV modeli Kadjar’a da nakletti. Markanın uzun yıllar sonra giriş yaptığı bir segmentte mücadele eden Kadjar, artan donanımının yanı sıra yeni nesil motorlarıyla da pastaki payını artırmayı ne kadar istediğini gözler önüne seriyor. Bu haftaki konuklarımızdan olan yeni Kadjar, 1.3 litrelik yeni benzinli motoru ve 7 ileri EDC şanzımanıyla pazarın en ilgi çekici modelleri arasına ismini yazdırıyor. renault kadjar yorum

19 İNÇLİK JANTLAR KARİZMATİK

İnce far grubu, geniş krom ön ızgarası ve köşelere yerleştirilen sis farlarıyla şık bir duruşa sahip olan otomobil, artık full LED farlara yeni bir imzaya sahip. Son derece başarılı bir aydınlatma sağlayan farların tasarıma etkisi de azımsanmayacak seviyede. Opsiyonel donanım listesindeki 19 inçlik alaşım jantlar da çok karizmatik. Aracın genel tasarım hatları korunurken yeniden tasarlanan ön ve arka tamponlar, sportif tasarımı tamamlıyor. Konuğumuzdaki capcanlı mavi renkle dikkat çekmeyi iyi bilen otomobil, 200 milimetrelik yerden yüksekliğiyle de arazi dışına göz kırpıyor.

527 LİTRELİK BAGAJ KULLANIŞLI

Dışarıdaki sportiflik iç mekanda yerini kalite ve kullanışlılığa bırakıyor. Yeni deri döşeme seçeneği, minder uzunluğunun ayarlanabilmesi sayesinde çok daha konforlu. Üstelik sürücü tarafı elektrik ayarlı ve yolcu koltuğuyla birlikte ısıtma özelliğine sahip. Yeni 7 inçlik multimedya ekranı, hızlı tepki veren dokunmatik özelliği ve renk kalitesiyle eskisini aratmıyor. Ambians aydınlatması ve yeniden tasarlanan göstergeler, şık kokpitin yenilikleri arasında. Hem ön kısımda hem de arka tarafta sunulan yaşam alanı oldukça ferah, baş ve diz mesafesinin yeterli olduğu arka kısımda panaromik cam tavanla birlikte oldukça keyifli. Kadjar’ın kullanışlı bagajı 527 litreyle sınıfının en genişlerinden biri. renault kadjar yorum

160 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Araçta görev yapan yeni nesil 1.3 litrelik motor, bize en güçlü versiyonuyla konuk oldu. 160 beygir güç ve 260 nm tork üreten motor, gücünü 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman EDC ile ön aksa iletiyor. 1437 kilogramlık otomobile iyi bir performans sağlayan ünite, aracı 0’dan 100 km/s sürate 9.3 saniyede ulaştırıyor. Aracın saatte 210 kilometrelik maksimum sürati de sınıfının en iddialı değerlerinden. Sessiz yapısıyla dikkat çeken benzinli ünite, tüketim konusunda da iddialı. Fabrika verilerine göre 5.7 litre olan ortalama tüketim, dizel versiyonu çok da aratmıyor. Bizim elde ettiğimiz 6.4 litrelik ortalama bile bu boyutta bir benzinli otomobil için oldukça başarılı. Yol tutuş konusunda da sınıfının iyilerinden olan araç, rahat kontrol ediliyor. Tatlı sert süspansiyon sistemi, konforla yol tutuş dengesini sağlamayı başarıyor.

ŞU AN SADECE BENZİNLİ SATILIYOR

Renault’nun yeni Kadjar için belirlediği başlangıç fiyatı, 175 bin 650 lira (Touch, 140 beygir benzinli). Bize konuk olan Icon versiyonunda ise bu rakam 230 bin lirayı buluyor. Aracın Icon donanım seviyesinde panoramik cam tavan, şerit takip sistemi, LED farlar, geri görüş kamerası, katlanabilen ön yolcu koltuğu, Apple CarPlay, navigasyon sistemi, Eco sürüş modu, haz sabitleyici gibi uzun bir liste sunuluyor.