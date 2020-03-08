Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının finalistleri belli oldu. 7 otomobil Türkiye’de Yılın Otomobili olmak için kıyasıya mücadele edecek.

Yılın Otomobili yarışmasının finalistleri belli oldu. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmada 7 finalist otomobil belirledi. Aday olan 17 yeni model arasından BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio finale kalmaya hak kazandı.

BİRİNCİ MODEL 14 NİSAN’I BEKLEYECEK

Yarışmanın ikinci etabında finale kalan 7 otomobil için 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. Ardından ikinci oylamaya geçilecek. 7 finalist otomobili son bir kez daha test etme şansı bulacak olan OGD üyelerinden oluşan her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil, 14 Nisan 2020’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. OGD üyeleri oylarını “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini göz önüne alarak kullanacaklar.