En ucuz SUV

Dacia Duster, fiyat ve performans dengesiyle SUV’nin liderli oldu. Segmentinin en ucuz aracı olan Dacia Duster, ilk iki ayda zirveye çıktı.

Türkiye’nin yükselen yıldızı SUV’ler, satış rakamlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle C-SUV’de kıyasıya mücadeleye giren yeni modeller, pazarın seyrini değiştiriyor. BU segmentte fiyat ve fayda performansıyla öne çıkan Dacia Duster, liderlik ipini yeniden göğüsledi. Dacia Duster, 2020 yılının ilk 2 ayını, gerçekleştirdiği 2 bin 116 satış adediyle tamamladı. Elde ettiği 14,8 segment payı ile Duster, SUV pazarının lideri olarak tamamladı. Model, 2020 yılının ilk 2 ayında segment payını 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 17 arttırdı. Satış adedini ise yüzde 229 ile üç katından fazla yükseltti. en ucuz suv

SATIŞLARIN YÜZDE 70’İ LPG’Lİ

Dacia, Duster modeli satışlarının yüzde 70’ini oluşturan ECO-G serisi dikkat çekiyor. Comfort ECO-G 115bg 4×2 ve Prestige ECO-G 115bg 4×2 versiyonları ile müşterilerin beğenisine sunuyor. 133.400 TL başlangıç fiyatının yanı sıra 3 km’de sadece 1 TL ile yakıt tüketim avantajı sunuyor. Duster ECO-G, ekolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. en ucuz suv

129 BİN 400 LİRALIK ETİKETE SAHİP

Duster, 129 bin 400 TL fiyata sahip Comfort 1.0 Tce 100bg 4×2 benzinli versiyonu ile en ucuz modellerden. C-SUV segmentindeki en uygun fiyatlı otomobili müşterilerine sunarken; Comfort ve Prestige 1.3 Tce 150bg 4×4 versiyonları ise gerçek bir SUV’un gücünü ve off-road becerisini bünyesinde barındırıyor.

ZENGİN DONANIM

Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster, dikkat çeken konfor ve güvenlik ekipmanlarına sahip. Otomatik klima, otomatik yanan farlar, 360° kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, perde hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4×4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi Duster’da sunulan özellikler arasında yer alıyor.