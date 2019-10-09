Dacia Duster’a sınıf atlatmış

Yeni nesil Dacia Duster, başarılı özelliklerini benzinli motor seçenekleriyle taçlandırıyor. Araçta kullanılan 130 beygirlik 1.3 litre Tce benzinli ünite, hem performanslı hem de oldukça tutumlu.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Otomotiv pazarının yükselen oyuncularından Dacia, amiral gemisi Duster ile SUV pazarında dengeleri değiştirdi. Tüketiciye makul fiyata da SUV sahibi olunabileceğini gösteren marka, yeni nesil Duster ile eksiklerini de kapatmayı başardı. Şık tasarımı ve yenilenen iç mekanıyla satış performansını artırmayı başaran Duster, turbo beslemeli benzinli motor seçeneğiyle gücünü de zirveye taşımış oldu. Bu ayki konuklarımızdan olan Duster 1.3 Tce, makul fiyatıyla dikkat çekiyor.

GENİŞ İÇ MEKAN

Yeni Dacia Duster, sportif ve kaslı tasarımıyla tam bir kompakt SUV gibi görünüyor. Geniş ve yerden yüksek karoser, sınıfının olmazsa olmazları arasında. Aracın iç mekanı, tamamen yenilenerek kalite imajını güçlendiriyor. Şalter şeklindeki tuşlar, krom kaplı yuvarlar klima kumandaları, 7 inçlik multimedya ekranı ve yeni ön konsol, oldukça şık görünüyor. Tabii ki bolca sert plastik kullanımı devam ediyor. Buna rağmen işçilik ve ergonomi oldukça başarılı. Geniş iç hacim 478 litrelik bagaj hacmiyle destekleniyor.

YALITIM İYİ MOTOR SESSİZ

Aracın yalıtımı artırılmış olsa da benzinli motorun sessiz yapısı hemen kendini belli ediyor. Son derece titreşimsiz çalışan motor, üst devirler dışında sesini fazla çıkarmayı sevmiyor. Bu da sürüş konforunu bir üst sınıfla yarışır hale getiriyor. Araçta görev yapan 1.3 litrelik Tce motor, turbo beslemenin desteğini alıyor. 4 silindirli benzinli ünite, 130 beygir güç ve 240 nm tork üreterek Duster’ı sınıfının en güçlü oyuncuları arasında yerleştiriyor. Bu motorun 150 beygirlik versiyonu olduğunu da belirtelim. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen motor, gücünü ön aksa iletiyor. Ağırlığı yaklaşık 1300 kilogram olan araç, yeni motoruyla oldukça performanslı ve keyifli bir kullanıma sahip. 0’dan 100 km/s sürate 11.1 saniyede tamamlayan otomobil, saatte 191 kilometrelik son süratiyle de beklentileri karşılıyor. Ara hızlanmalarda da oldukça canlı olan motor, tüketim konusunda da iddialı.

ORTALAMA TÜKETİM 6 LİTRE

Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 6.0 litre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalama 6.4 litre olsa da, sabit hızlı sürüşlerde 6 litrenin altına inmek mümkün. Yüksek yapı, aracın virajlarda hafif de olsa yatmasına neden oluyor. Buna rağmen aracın tutunma limitleri yeterli seviyede. Başarılı süspansiyon sistemi, sürüş konforunu artırıyor.

DİZELDEN 26 BİN LİRA DAHA UCUZ

111 bin 900 liradan (EKİM 2019) başlayan fiyatıyla sınıfının en uygun seçeneği olan yeni nesil Duster, bize konuk olan versiyonuyla 140 bin 350 liralık etikete sahip. Bu fiyat aynı donanıma sahip dizel versiyondan 26 bin 400 lira daha ucuz. Sadece fiyat avantajı bile ibreyi benzinli versiyona çevirirken, sessiz çalışma karakteri, güçlü yapısı ve bunları makul bir tüketimle gerçekleştirmesi, 1.3 litre Tce’yi Duster’ın en iddialı motor seçeneği haline getiriyor. Bize Prestige Plus donanımıyla konuk olan otomobilde, 17 inçlik alaşım jantlar, krom dış dikiz aynaları, siyah/krom çift renkli tavan barları, krom ön/arka koruma kızakları, karartılmış arka camlar, 360 derece kamera sistemi, kör nokta uyarı sistemi, otomatik klima, eller serbest Dacia kart sistemi, Prestige Plus döşeme, park sensörü, otomatik farlar, 6 hava yastığı, ESP, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici gibi uzun bir liste sunuluyor.