Renault yönetim kurulu eski yönetici Carlos Ghosn’un tutuklanması sonrasında göreve gelen Renault yönetim CEO Bollore’nin yerine başkasının getirilmesi iddiası gündemde. Fransız hükümetine yakın bir kaynak Bollore’nin geleceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

Renault’un üst yönetiminin yeniden oluşturulması planlanıyor. Renault yönetim kurulu eski yönetici Carlos Ghosn’un tutuklanmasından sonra, yeniden harekete geçilmek üzere. Renault’un RANA.PA en büyük hissedarı olan Fransa hükümetinden bir kaynağın gazetelerde yer alan Reanult CEO’su Thierry Bollore’nin yerine başkasının getirileceği haberlerinin ardından verdiği bilgilere göre Renault üst yönetiminin yeniden oluşturulması olası. Paraanaliz’in aktardığına göre, şirketin hisselerinin yüzde 15’ini elinde bulunduran Fransız hükümetine yakın bir kaynak Bollore’nin geleceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

SON KARAR RENAULT’TA

Kaynak “(Renault) Yönetiminde köklü bir değişikliğe gidilmesi pek tabi mümkün ancak henüz kesinleşmiş bir şey yok. Son kararı Renault verecek” dedi. Le Figaro geçen sene lastik üreticisi Michelin’den MICP.PA bu sene Renault yönetim kuruluna alınan Jean-Dominique Senard’ın 18 Ekimdeki bir sonraki yönetim kurulu toplantısında CEO’nun yerine kimin geleceğine dair bir öneri sunacağını söyledi.

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Renault bu iddialar ile ilgili yorum yapmadı. Şirket; geçen sene CEO’su Gohsn’un, finansal suistimal iddiaları ile tutuklanmasının ardından aynen ittifak ortağı Nissan 7201.T gibi zor günler yaşıyor. Ghosn’un sağkolu olarak bilinen Bollore, Renault’u eski günlerine döndürmek için Senard ile birlikte terfi ettirilmişti.