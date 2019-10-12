Renault Grubu, Bolloré’yi görevden aldı-Yeni yönetim kim?

Renault Grubu yeni yönetim kuruluna karar verdi. Birkaç gün önce gündeme gelen Renault Grubu, Thierry Bolloré’nin görevine son verdi.

Renault Yönetim Kurulu, Grubun yönetimine karar vermek üzere bugün bir araya geldi. Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Thierry Bolloré‘nin Renault SA’nın İcra Kurulu Başakanı (CEO) ve Renault S.A.S başkanlığı görevlerine derhal son vermeye karar verdi.

GEÇİCİ BAŞKAN DELBOS

Renault Grubu Yönetim Kurulu ayrıca, yeni İcra Kurulu Başkanı (CEO) atanması süreci tamamlanıncaya kadar, geçici bir süre için, Renault SA’ nın İcra Kurulu Başkanı olarak Clotilde Delbos’u seçmeye karar verdi.

YARDIMCILAR DA ATANDI

Yönetim Kurulu, Clotilde Delbos’un görevlerinde destek olması için yardımcıları da atadı. Olivier Murguet ve Jose Vincente de los Mozos’un atanması konusunda görüş birliğine vardı. Ayrıca, bu ara dönemde Jean-Dominique Senard’ın Renault S.A.S başkanlığını üstlenmesi kararlaştırıldı.

CLOTİLDE DELBOS KİMDİR?

1967 doğumlu Clotilde Delbos EM Lyon’dan mezun oldu. Kariyerine 1992 yılında Kaliforniya’da başlamış olan Delbos, sonrasında Paris’te Price Waterhouse’da devam etti. 1992’de Pechiney Group’a katılan Delbos, Fransa’da ve Brüksel’de İç Denetim, Hazine, Birleşmeler ve Satınalmalar bölümlerinde çeşitli görevlerde bulundu. Ardından Finans Bölümü Direktörü (Bauxite Alumina ve Uluslararası Ticaret) olarak görev yaptı. Pechiney’in Alcan tarafından satın alınmasından sonra, Delbos 2005’ten 2011’e dek Mühendislik

Ürünleri Bölümü Başkan Yardımcısı ve İşletme Finans Direktörü olarak görev yaptı. Yeni şirket Constellium’daki son iki görevi ise Finans Bölümü Genel Müdür Yardımcılığı ve Risk Bölümü Direktörlüğü oldu.

Delbos, Groupe Renault’a 2012 yılında Grup Denetçisi olarak katıldı. 1 Mayıs 2014’te, Groupe Renault Denetçisi Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevine ek olarak, Alliance Global Denetim Direktörü olarak görev yaptı. 25 Nisan 2016’da Delbos, Groupe Renault’a Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Ayrıca RCI Banque’nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 1 Nisan 2019’da, Groupe Renault Başkan Yardımcısı, Mali İşler Direktörü ve RCI Banque Yönetim Kurulu Başkanı olan Clotilde Delbos, mevcut rolünün yanı sıra İç Denetim bölümünün sorumluluğunu da üstlendi. Delbos, Groupe Renault’nun İcra Kurulu üyesidir.

OLİVİER MURGUET KİMDİR?

1966 doğumlu Olivier Murguet ESCP-EUROPE İşletme Okulundan mezun oldu. Renault’ya, Renault Portuguesa Denetim Bölümü’nde çalışmak üzere 1990 yılında katıldı ve ardından

Fransa’da Satış ve Pazarlama Bölümünde farklı yönetim pozisyonlarında bulundu. 1996 yılında Brezilya Satış Direktörü oldu. 2001 yılında Grubun önde gelen pazarı olan Fransa’ya Satış Direktörü olarak atandı. Daha sonra arka arkaya Polonya, İspanya ve Meksika’da İdari Direktör pozisyonlarında bulundu. 2012 yılında Groupe Renault’nun Brezilya CEO’su olarak atandı. Nisan 2015’te Olivier Murguet, Amerika Bölgesi Genel Başkanlığına aday gösterildi. 1 Kasım 2018’de Olivier Murguet, Groupe Renault’ya Satış ve Bölgelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Groupe Renault’nun İcra Kurulu üyesidir.

JOSÉ-VİCENTE DE LOS MOZOS KİMDİR?

1962 doğumlu José-Vicente de los Mozos Madrid Politeknik Üniversitesi’nden Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Üretim teknikleri alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 1978’de Renault’da stajyer olarak çalışmaya başladı ve ardından Valladolid’deki gövde montajı fabrikasında mühendislik ekibinin bir parçası oldu. 1993’te, Renault’nun Mühendislik bölümü çatısı altında çeşitli görevlerde bulunduğu Fransa’ya taşındı. Valladolid gövde montaj fabrikasındaki preshanenin başına geçmek üzere İspanya’ya döndü. Yine Palencia fabrikasında preshane ve gövde montaj departmanının başına geçti.

José-Vicente de los Mozos Obispo, 2003 yılında Barselona’daki Nissan Motor Ibérica’ya

Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı. 2005 yılında Nissan Motor Ibérica’nın Genel Müdürü oldu. Bir yıl sonra İspanya’daki Nissan Sanayi Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. Eylül 2008’de, FICOSA’ya (otomotiv tedarikçisi) Ekim 2009’a kadar görev yaptığı Otomotiv departmanı Operasyon Direktörü olarak (COO) katıldı.

José-Vicente de los Mozos Obispo daha sonra Ocak 2012’de Renault’ya geri döndü; burada Renault İspanya CEO’su ile birlikte çalışan bir pozisyon olan montaj imalat fabrikası Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Eylül 2013’te José-Vicente de los Mozos Obispo, Groupe Renault’nun Üretim ve Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı olarak atandı. Eylül 2016’da aynı zamanda Groupe Renault Sağlık, Güvenlik ve Çevre (SGÇ) Departmanı Başkanlığı görevine atandı. José-Vicente de los Mozos, 1 Nisan 2018’de Üretim ve Tedarik Zinciri Operasyonları 1 Alliance Başkan Yardımcılığına ve Groupe Renault Üretim ve Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı olarak atandı. Groupe Renault’nun İcra Kurulu üyesidir.