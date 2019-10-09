Ticaride benzinle tasarruf dönemi

Hafif ticari araç pazarının iddialı oyuncularından yeni nesil Citroen Berlingo, binek modelleri aratmayan sürüşünü benzinli motorla birleştiriyor. Oldukça canlı olan küçük hacimli PureTech ünite tüketimde de iddialı.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Fransız otomotiv üreticisi Citroen, yeni nesil Berlingo ile hafif ticari araç pazarında taşları yerinden oynattı. Şık tasarımı, binek araçları aratmayan sürüşü ve geniş iş hacmiyle sınıfının zirvesine oynayan Berlingo, küçük hacimli benzinli motor seçeneğiyle farklı bir alternatif sunuyor. Markanın ödüllü 3 silindirli motoru, ticari bir araçta bile ekonomik olmayı başarıyor. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni Berlingo, 1.2 litrelik PureTech ile ‘dizele gerek var mı’ sorusunu akıllara getiriyor.

775 LİTRELİK BAGAJ

Markanın binek araçlarını andıran tasarımıyla sınıfının en şık oyuncularından olan yeni nesil Berlingo, ticari araç olduğunu da unutturmuyor. Çift sürgülü kapısı, dik konumlu arka farları ve geniş cam yüzeyler, kullanışlılığı artırıyor, Yüksek kaput ve genişlik hissiyle büyük bir otomobil kullanıyormuş hissi sunan otomobil, konsoldaki vites topuzu ve rahat koltuklar bu hissi destekliyor. Benzinli versiyon, sadece baz donanım seviyesi olan Feel ile sunuluyor. Bu sebeple daha sade bir iç mekâna sahip olan benzinli versiyon, buna rağmen yeterince ergonomik ve modüler bir kokpit sunabiliyor. Önde olduğu gibi arka bölümde de sunulan yaşam alanı oldukça ferah. 775 litrelik bagaj alanı da küçük işletmelere yeterli taşıma alanı vadediyor. Üstelik bu hacim, koltuklar yatırıldığında 3 bin 500 litreye kadar ulaşıyor.

2 DİZEL BİR DE BENZİNLİ MOTOR

Türkiye’ye 2 dizel ve 1 de benzinli üniteyle satışa sunulan Citroen Belingo, bize 1.2 litrelik benzinli motorla konuk oldu. Sadece 6 ileri manuel şanzımanla sunulan 3 silindirli PureTech ünite, 110 beygir güç ve 205 nm tork üretiyor. Kısa oranlı şanzıman, net geçişleriyle raha bir kullanıma sahip. Yeterince atak yapıya sahip motor, aracın 0’dan 100 km/s sürate 11.5 saniyede ulaştırıyor. Saatte 168 kilometre olarak açıklanan maksimum hız da oldukça yeterli. Ara hızlanmalarda da atak yapısını koruyan motor, sessizliğiyle de beğenimizi kazandı. Böyle bir araçta en çok aranan özelliklerin başında tabii ki tüketim geliyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 5.6 LİTRE

Dizel versiyonuyla sınıfının en cimri oyuncularından olan Berlingo, benzinli motorla da dikkat çekici rakamlar vadediyor. Aracın fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 5.6 litre. Bizim kullanımımızda da 6.4 litrelik ortalamayı tutturan motor, sakin kullanımda dizelleri aratmayan bir tasarruf sağlıyor. Aracın yol tutuş özellikleri, ticariden çok binek araçları hatırlatıyor. Tutunma limitleri yüksek olan otomobil, konforlu süspansiyon sistemi sayesinde de oldukça keyifli yolculuklar vadediyor.

99 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye’de 115 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla (EKİM2019) (1.2 litrelik benzinli, Feel) satılan Citroen Berlingo, bu donanımda bile yeterli (bir hafif ticari araç için) donanım seviyesini sunuyor. Üstelik benzinli ünite, aynı donanıma sahip dizel versiyondan 10 bin lira daha ucuz. Aracın baz versiyonu olan Feel’de elektronik el freni, lastik basınç kontrol sistemi, viraj aydınlatmalı sis farları, otomatik farlar, tavan barları, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, USB girişi, klima, elektrikli ve ısıtmalı aynalar, 16 inç çelik jantlar, ABS, ESP, çift hava yastığı, yokuş kalkış desteği, baş üstü saklama rafı ve arka koltuklar için havalandırma ızgaraları gibi donanımlar sunuluyor.