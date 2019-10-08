Ateca’ya dizel ekonomisi

SEAT, kompakt SUV modeli Ateca artık 1.6 litrelik dizel motor seçeneği de sunuyor. DSG şanzımanla kombine edilen SEAT Ateca, düşük tüketimine rağmen sportif sürüşüyle dikkat çekiyor.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, sportif sürüş özelliğini tüm modellerinde sergiliyor. Markanın en küçük aracından SUV modellerine kadar tüm araçlarına işlenen bu DNA, zengin donanım ve makul fiyatla birleştirilerek satışlarda da belirgin bir ivme yakalandı. Pazarın en iyi fiyat/performans markalarından olan SEAT, SUV modeli Ateca’yı benzinli motor egemenliğinden kurtardı.

KAHVERENGİ TONLAR AĞIRLIKTA

Markanın kendini kanıtlamış 1.5 litrelik TSI motoru makul tüketim değerlerine imza atsa da, tam bir dizel pazarı olan Türkiye’de artık 1.6 litrelik dizel-otomatik vites seçeneği de sunuluyor. Yeni kombinasyonuyla konuğumuz olan Ateca, başarılı özelliklerini dizel motorla da göstermeyi başarıyor. Şık ve sportif tasarımıyla öne çıkan araç, sınıfının en dikkat çekici modeli olmasa da, en iddialı araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Tüm aydınlatmaları LED’lerle sağlanan araç, gündüz olduğu kadar gece de kendisine belli etmeyi başarıyor. Şık tasarım, iri boyutları gizlemekte başarılı oluyor. 4.36 metrelik uzunluğu, 1.84 metrelik genişliği ve 1.62 metrelik yüksekliğiyle tam bir kompakt SUV olan Ateca, 2.64 metrelik aks aralığıyla iç mekan genişliği konusunda da soru işareti bırakmıyor. İç mekandaki sade çizgiler, Xcellence donanımına özel kahverengi kaplamalar ve spor alcantara koltuklarla farklı olduğunu hissettiriyor. Kalite ve işçiliğin iyi seviyede olduğu iç mekanda kullanışlılık da oldukça başarılı. İyi bir sürüş pozisyonu vadeden kokpitte sunulan yaşam alanı yeterince ferah. 510 litrelik bagaj da geniş ve kullanışlı. Ateca modellerinde yer alan SEAT sürüş profili sistemi, Eko, Konfor, Spor ve Kişisel ayarlarına sahip.

115 BEYGİRLİK TDI

Ateca Xcellece’de kullanılan yeni motor, 1.6 litrelik TDI’dan başkası değil. Markanın ve grubun en başarılı ürünlerinden olan dizel ünite, 115 beygir güç ve 250 nm tork üretiyor. Gücünü ön aksa iletme göreviyle 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DSG’ye verilmiş. Bu kombinasyon, 1371 kilogramlık otomobili 0’dan 100 km/s sürate 11.5 saniyede ulaştırıyor. Maksimum hızı saatte 184 kilometre olan araç, ara hızlanmalarda da yeterince çevik. Sessiz çalışma karakteri ve akıcı hızlanmasıyla beğenimizi kazanan motor, düşük tüketimiyle de keyif veriyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.4 litre. Bu da 50 litrelik depoyla 1100 kilometrenin üzerinde menzil anlamına geliyor. Bizim elde ettiğimiz ortalama değerse 5.7 litre oldu.

DONANIMI ZENGİN FİYATI MAKUL

Türkiye’de sadece Xcellence donanımıyla satışa sunulan otomobilin fiyatı, markanın kampanyası dahilinde 207 bin 600 lira olarak belirlenmiş. Oldukça iddialı olan bu fiyata oldukça zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. Xcellence donanımında, 18 inçlik alaşım jantlar, katlanır aynalar, Full LED farlar, LED gündüz farları, LED stoplar ve LED ön sis farları, park sensörü, geri görüş kamerası, çift bölgeli otomatik klima, hız sabitleyici, 8 inçlik renkli dokunmatik multimedya sistemi, otomatik farlar, yağmur sensörü, elektrikli park freni, anahtarsız giriş ve çalıştırma, dijital gösterge paneli, SEAT sürüş profili, direksiyondan kumandalı vites, kahverengi alcantara spor koltuklar gibi uzun bir liste sunuluyor.