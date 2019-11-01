Citroen modelleri kasım ayında sıfır faiz fırsatı sunuyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 202 liradan başlayan fiyatlara sahip. 40 bin liraya özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği de var.

Citroen modelleri kasım ayında uygun faiz oranları sunuyor. Güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için çok uygun faiz oranları var. Kasım ayında üstün Citroën konforuna, yüzde 0’dan başlayan faiz seçenekleri ile ulaşmak mümkün. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 202 liradan başlayan fiyatlarla ve 40 bin liraya özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

Yeni Citroën Berlingo’ya 50 bin lira için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca Berlingo ve diğer tüm Citroën ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3 bin TL indirim fırsatı sunuluyor.

Citroën binek modellerinden; sıra dışı tasarımı ile Citroën C3. Benzersiz SUV deneyimi sunan Citroën C3 Aircross SUV, konforun en tarz hali Citroën C4 Cactus, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunuyor. C-Elysée, 50 bin lira için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz ile satışa çıktı. Bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5 bin lira indirim fırsatı da bulunuyor. Citroën, Kasım ayına özel cazip finansman fırsatlarını kaçırmamak için herkesi en yakın Citroën Yetkili Satıcısı’na bekliyor.