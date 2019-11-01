OYAK, akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri ile operasyonlarını satın almak için Demirören Holding ile görüşmelere başladı. ‘Yeni sektörlere odaklanarak sürdürülebilir büyüme’ stratejisine sahip OYAK, şirketlerde kapsamlı incelemelerde bulunacak.

OYAK, akaryakıt ve otogaz operasyonlarını satın almak üzere Demirören Holding ile görüşmelere başladı. TOTAL Oil Türkiye ve Moil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyet gösteriyor. Demirören Holding ile masaya oturan OYAK, satın alma için kapsamlı inceleme sürecini başlattı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, kaynakların verimli kullanılması, varlıklardan sürdürülebilir maksimum getiri elde edilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunma hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

AKARYAKIT SEKTÖRÜNÜ DEĞERLENDİRİYOR

Erdem “Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi grubu olarak, milli ekonominin kalkınmasına 58 yıldır hizmet ediyoruz. Ülkemizde ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam ediyoruz. Milli sanayi, daha yüksek istihdam, daha kaliteli hizmet vizyonumuz ve stratejik sektörlerde konumlanma, sektörel çeşitlilik ile sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz kapsamında OYAK’ı geleceğe taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz. 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt dağıtım sektörünü de değerlendiriyoruz. Farklı iş kollarında arayışlarımız ile bir yandan sayısı 400 bini aşan üyelerimize yüksek kalitede hizmet sunup birikimlerine reel getiri sağlarken, diğer yandan da ülkemizin büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine ortak olmaya devam edeceğiz” dedi.