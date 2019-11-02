Mazda’nın fenomen modeli MX-5, 30 yaşına bastı. Yeni yaş gününe özel müşterilerinin karşısına MX-5 30th Anniversary Edition ismiyle çıkan model turuncu rengiyle dünyada 3 bin adet üretilecek. Türkiye’de de 6 adet verilen kota şimdiden bitti. Neredeyse tüm Avrupa Mazda Türkiye’de kalan tek aracın peşinde.

Japon üretici Mazda’nın dillere destan modeli MX-5 30 yaşına girdi. Yeni yaşını özel bir partiyle kutlayan marka, MX-5 30th Anniversary Edition ismiyle özel versiyonunu da tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek olan araca tüm dünyada sadece 3 bin kişi sahip olabilecek.

Türkiye’ye ise 6 adetlik satış kotası verildi. Pazara çıkmasıyla birlikte bu özel modelin yok sattığını söyleyen Mazda Türkiye yetkilileri, ellerinde araç kalmadığını belirtti. Özel programlar için sadece 1 tane araç ayırdıklarını belirten yetkililer, bütün Avrupa’nın bu aracın peşinde olduğunu iletti. Tüm dünyada 3 bin adet üretilen aracın yok sattığı ifade edilirken, birçok ülkenin Türkiye’de tek kalan aracın peşinde olunduğu da aktarıldı.

Markanın yarış otomobillerinden esinlenerek turuncu gövde rengiyle satılan araçta hem iç mekânda hem de fren kaliperlerinde kendine yer bulmuş. Mazda MX-5 30th Anniversary Edition kumaş veya hard-top seçenekle de tercih etmek mümkün. Dördüncü nesil tente tavanlı ve RF versiyonunu temel alan özel seride Racing Orange adında özel bir gövde rengi kullanıldı.

Fren kaliperi, koltuklar, kapı döşemeleri konsol ve vites kolunda da yine turuncu detaylar uygulandı. Rays ile geliştirilen alüminyum alasım jantlar, Recaro koltuklar, Bilstein amortisörler (sadece MT modelleri) ve önde Brembo ve arkadan Nissin marka fren kaliperleri sunuldu. Koltuk kafalıklarında yer alanlarla birlikte toplam 9 hoparlöre sahip Bose ses sistemi, tavan açık olduğunda bile benzersiz bir müzik keyfi yaşatıyor.