Renault’u ufak SUV sınıfında temsil eden Captur, daha dinamik geldi. 2020 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan model ilk kez hibrit seçeneğe de sahip olacak. 4 benzinli 3 dizel motor versiyonuyla yola çıkacak olan araç, sınıfının ilk şarj edilebilir modeli olmasıyla dikkat çekiyor.

Fransız üretici Renault’u küçük SUV segmentinde temsil eden Captur, yeni yüzüne kavuştu. Büyük bir dönüşüme giren model, daha dinamik ve güçlü çizgilerle geri geldi. Captur, elektrikli, internet bağlantılı ve otonom sürüş özellikleriyle dikkat çekmeye hazırlanıyor. İç mekânda sunduğu kalite ve konfor ile Yeni Captur üst segment araçlara yaklaşıyor. En üst kalite malzemeler, yumuşak ön panel, kapı paneli, fütüristik EDC vites kolu ile kokpit tarzı orta konsol, titizlikle işlenmiş detaylar ve yeni koltuk mimarisi ile yenilikler dikkat çekiyor.

536 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Model, 9.3 multimedya ekranı ve 10.2 inç dijital gösterge paneli ile kategorisinin en büyük ekranlarından birine sahip. Araçta bolca kişiselleştirme seçeneğine de yer verilmiş. 11 farklı gövde rengine tercihe göre 4 farklı tavan rengi de eşlik ediyor. Araç 536 litrelik bagaj hacmiyle sınıfının en iyisi olarak öne çıkıyor.

4 BENZİNLİ BİR DİZEL MOTOR

4 benzinli 3 dizel motorla dikkat çeken Captur, 1.0 TCe benzinli üniteden 100 beygir, 1.3 litrelik TCe motordan ise 130 beygir güç üretiyor. 1.3 litrelik seçeneğin EDC otomatik ve 155 beygirlik seçenekleri de mevcut. Dizel tarafta da 1.5 litrelik Blue dCi dizel motor bulunuyor. 115 beygir güç üreten ünitenin otomatik seçeneği de var.

HİBRİT CAPTUR 2020’DE

Aracın, 2020 yılından itibaren motor seçenekleri arasına E-TECH Plug-in hibrit motor da eklenecek. Şimdilik hibrit Captur detayı yok. Yeni Captur 2020 yılının ilk yarısında Türkiye’de pazara sunulacak. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş “Avrupa’da B-SUV segment lideri olan Captur, daha belirgin yeni çizgileri ile dinamik ve güçlü bir SUV görünümü kazanıyor. Modelin DNA’sındaki temel özellik olan kişiselleştirme ve modülerlik korunurken Yeni Captur, sahip olduğu eksiksiz sürüş destek sistemlerinin yanı sıra en kapsamlı teknolojik donanımları ile rakiplerinden ayrılıyor. 2020 yılından itibaren Renault Grubu’nun ve sınıfının ilk şarj edilebilir (plug-in) hibrit motorunu da müşterilerinin beğenisine sunacak olan Yeni Captur, verimli ve ekonomik bir motor seçeneğine sahip” dedi.

TÜRKİYE’YE YUNANİSTAN MODELİ LAZIM

Türkiye’deki toplam araç parkının yüzde 33’ünün 15-16 yaşındaki araçlardan oluştuğunu söyleyen Berk Çağdaş “Bu ekonomi için zarar, bu çevre için zarar, bu trafik güvenliği için zarar. Bütün bunlar dikkate alındığında, bizim sektör olarak isteğimiz ve beklentimiz hurda teşvik yasasını geçerliliğini uzatılmasıdır. Bunu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yardımcılarımızla yaptığımız toplantılarda ve devletimizin diğer sorumlu üyeleri ile yaptığımız toplantılarda dile getirdik. Benim kişisel beklentim hurda teşvikinin 2020 yılı için bir miktar daha uzatılacağı yönündedir. Bu gerçekten ekonomi için de büyük bir katkıdır. Bakın Yunanistan’da yeni bir yasa çıkıyor, 10 yılın üzerindeki araçların tamamının temizlenmesi, daha teknolojik, emisyonu son derece düşük ve mümkünse hibrit ve elektrikli araçların piyasaya sürülmesi anlamında yeni hükümet bir düzenleme getiriyor. Yunanistan’da piyasa bu anlamda çok hareketli. Bunun benzerinin Türkiye’de de olması lazım, bizim daha çok ihtiyacımız var” diye konuştu.