Hyundai Assan, Tucson modeline N Line ve N Line Plus donanım seviyelerini ekledi. Farklı donanım ve görünüme sahip Tucson N Line’da 4×2 çekiş seçeneği de var. B-SUV sınıfının yıldızı KONA da 1.6 lt T-GDI benzinli motor ve 7DCT şanzımanla satın alınabiliyor.

Hyundai Tucson, geçtiğimiz yıl satışa sunulan N Line versiyonuna bir seviye daha ekledi. Hyundai Tucson, 1.6 litrelik dizel motoruyla öne çıkıyor. Tucson, N Line ve N Line Plus gibi oldukça sportif bir gövde kitine sahip. Hyundai’nin motorsporları kolu olan N Departmanı, dış tasarımda yaptığı sportif dokunuşlar haricinde, kabin içindeki aksesuar değişiklikleriyle de araca müthiş bir ambiyans katıyor.

YENİ BİR VERSİYON: TUCSON N LİNE

Tucson N Line ile özellikle yüksek performans tutkunlarını hedefleyen Hyundai, Türkiye’de sadece 1.6 litrelik CRDI dizel motoru kullanıyor. Hem ekonomi hem de yeterli performans sunabilen 136 beygirlik dizel ünite aynı zamanda 7 ileri DCT şanzımanla dikkat çekiyor. Tucson N Line’ın Türkiye’de iki farklı versiyonu bulunuyor. N Line ile kullanıcılar daha sportif bir Tucson’a sahip olurken aynı zamanda sağladığı fiyat avantajıyla ulaşılabilirliğini artırmış olacak. 4×4 HTRAC çekiş sistemine sahip N Line Plus donanım seviyesini tercih edebilecekler.

4 ÇEKER DİZEL OTOMATİK

Donanım seviyesi olarak N-Line Plus’ın altında konumlandırılan giriş seviyesi, 19 inç’lik parlak siyah jantlar, N Line spor süspansiyon, açılabilir panoramik cam tavan, 7 inç dokunmatik ekran, ısıtmalı ön koltuklar ve N Line gövde kitiyle dikkat çekiyor. N Line Plus’da ise ek olarak 4×4 HTRAC çekiş sistemi, LED farlar, 8 inç ekran, navigasyon, ısıtmalı ön-arka koltuklar, akıllı bagaj kapağı ve kablosuz şarj sistemi sunuyor. Tucson N-Line; Türkiye’de mevcut bir donanım seviyesinin gövde kiti olmak yerine, alternatif bir model olarak öne çıkıyor. Güncel versiyondan farklı olarak, dış tasarımdaki petek tarzı ön ızgara, siyah eklentilere sahip ve bumerang şekilli gündüz sürüş farları ile süslenen ön tampon ve 19 inç’lik parlak siyah jantlarla sunuluyor.

SPORTİF İÇ MEKAN

Tucson’un geniş iç mekanında da siyahın asaleti ile bezenmiş sportif öğeler sunuluyor. Ortaları nubuk ve kenarları deri, kırmızı dikişli özel tasarım siyah döşeme ile sunulan Tucson N Line, Hyundai’nin yüksek performanslı ürün yelpazesinden esinleniyor. Kırmızı dikişli ve deri döşemeli kokpitin yanı sıra perfore deri direksiyon simidi, sportif alüminyum pedal seti, N logolu vites topuzu ve mat gri plastik aksamlar da sportif bir ambiyansa katkıda bulunuyor. N-Line modelinde özel kırmızı renk detayları, perfore delikli deri direksiyon, N-Line vites topuzu ilk etapta dikkat çekiyor. Süet/Deri uygulaması ise sportif imajı pekiştiriyor.

BENZİNLİ KONA GERİ DÖNDÜ

Hyundai Assan’ın 2020 model yılı bir diğer SUV yeniliği ise KONA’daki benzinli turbo motor seçeneği. Dizel motorla beraber askıya alınan benzinli seçenek, yeniden ithal edilmeye başlanıyor. Benzinli 177 beygirlik güçlü motoruyla oldukça beğenilen KONA 1.6 T-GDI, aynı zamanda 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanıyla da üsr düzey bir konfor vaad ediyor. Mevcut Elite Smart donanım seviyesinin üzerine “Kararan iç dikiz aynası” ve “Ön park sensörü” eklenen bu seçenek de tıpkı dizel kardeşi gibi sadece 4×2 çekiş sistemiyle satın alınabiliyor.

SUV’DE HEDEF BÜYÜTTÜ

Yeni modelle ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Tucson, Hyundai’nin Türkiye’deki en popüler modellerinden birisi ve satışlarımız içinde oldukça önemli bir yere sahip. Müşterilerimizden bu konuda çok fazla talep alıyoruz. Dolayısıyla, N Line ve N Line Plus versiyonları SUV pazarındaki gücümüzü daha da artıracak. Ayrıca, dizel motorunun eklenmesiyle satışlarını iki katına çıkaran KONA modelimizde de benzinli T-GDI motorun satışına tekrar başladık. KONA ve Tucson’la beraber Hyundai’nin SUV satış oranını yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz” dedi.