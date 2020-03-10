Yeni nesil RAV4’e çift renk seçeneği

Toyota RAV4 modeline yeni bir donanım ekledi. Toyota RAV4 Hybrid Passion X-Sport ile dış görünümde farklılıklar barındırıyor.

Toyota RAV4’e yeni bir versiyon ekledi. ‘Toyota RAV4 Hybrid Passion X-Sport’ ismiyle pazara sunulan model, aynı üniteyi kullanmayı devam edecek. Model, 222 beygir güce sahip yeni 2.5 litre hibrit motor ile donatıldı. Elektrikli dört çeker AWD-i sistem ile en zor şartlarda mükemmel bir performans gösteriyor. RAV4 Hybrid Passion X-Sport tüm Türkiye’deki Toyota Plazalarda 442 bin 750 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

İNCİ BEYAZ VE SİYAH TAVAN İLE GELDİ

RAV4 Hybrid Passion X-Sport, inci beyazı dış renk ve metalik siyah renkli tavan ile sunulacak. Metalik siyah boyalı arka tampon, yan koruma plastikleri, çamurluklar ve 18 inç parlak siyah jantlar dikkat çekiyor. Gövde rengi kapı kolları, metalik siyah ön tampon ve sis farı çerçevesi ile dış görünüm tamamlanıyor. RAV4 Hybrid Passion X-Sport’un iç mekanı da siyah spor deri döşeme ile siyah iç tavan ile dikkat çekiyor. İç tasarımda ayrıca; 7 inç dokunmatik multimedya ekran var. Direksiyonun arkasında 7 inç TFT çoklu bilgi ekranı da yer alıyor. Bununla birlikte 8 inç dokunmatik ekran, akıllı giriş özelliği ile birlikte akıllı telefonlar için kablosuz şarj ünitesi de bulunuyor.

100 KM’DE 4.4 LİTRE TÜKETİYOR

Araç 100 km’de ortalama 4.4 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. 101 g/km CO2 emisyonuna sahip olarak ön plana çıkan RAV4 Hybrid Passion X-Sport, Toyota’nın yeni geliştirilen akıllı dört çeker sürüş teknolojisini de barındırıyor. Mekanik AWD sistemlerine göre daha hafif ve kompakt olan elektrikli AWD-i sistemi şehir içinde daha iyi yakıt ekonomisi sunarken, yüksek hızda daha sessiz sürüş ve kaygan koşullarda daha iyi çekiş sağlıyor.