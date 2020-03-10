Alfa Romeo, Giulia GTA modeline yeniden hayat veriyor. Giulia GTA’nın kaputu altında, 540 beygirlik ünite yer alıyor.

Alfa Romeo, markanın DNA’sını oluşturan sportif zarafeti en iyi biçimde yansıtan yeni Giulia GTA ve GTAm modellerini tanıttı. Giulia GTA ve GTAm versiyonlarından sertifikalandırılmış ve numaralandırılmış olarak sipariş almaya başlayacak. Sadece 500 adetlik sınırlı bir üretim gerçekleştirecek. Alfa Romeo, koleksiyon niteliğindeki bu özel sportif otomobillerle, 110. yaş kutlamalarına da yeni bir heyecan katacak.

1965’TEN İLHAM ALDI

Alfa Romeo mühendisleri yeni Giulia GTA’nın aerodinamik yapısını ve yol tutuşunu iyileştirmek için çok özel çaba sarf ediyor. 1965 Giulia GTA örneğinde olduğu gibi ağırlığı azaltmaya yönelik çözümler de ürettiler. Sauber Engineering ile yapılan işbirliği ve Sauber Aerokit kullanımı ile doğrudan Formula 1’den gelen teknik bilgi birikimi ve deneyimlerin kullanılmasıyla, yeni Giulia GTA’nın aktif aerodinamik çözümlerle yol tutuşunun çok daha kuvvetli hale gelmesi sağlandı. Araç arka spoylerden yan etekliklere ve ön alt hava girişlerine kadar uzanan detaylara sahip.

GTA NE ANLAMA GELİYOR?

Açılımı “Gran Turismo Alleggerita” olan GTA’nın, daha hafif ve daha güçlü Giulia versiyonunda, ağırlık azaltımı içinde çok önemli mühendislik çalışmaları gerçekleştirildi. Şaft, motor kaputu, tavan, ön tampon, ön çamurluklar, arka çamurluk eklentileri ve 6 nokta emniyet kemerlerine sahip. Karbon yarış tipi koltuklar da dahil olmak üzere 100 kg hafifledi. Bunun dışında motorlarda, kapılarda ve yürüyen aksamda alüminyum ile bazı kompozit malzemeler kullanıldı. Alcantara yüzeyler Giulia GTA’nın iç mekanında ilk dikkat çeken materyaller olarak öne çıkıyor. Otomobilin, GTAm versiyonunda Alcantara daha yaygın olarak kullanılıyor. Mat karbon trimler, iç mekâna özgün teknik bir estetik zarafet kazandırıyor.

100 KM İÇİN 3.6 SANİYE YETİYOR

Alfa Romeo Giulia GTA’nın kaputu altında gücü 540 HP’ye yükseltilmiş 2.9 litrelik V6 Bi-Turbo motor yer alıyor. Giulia GTA benzersiz bir performans sunuyor ve kalkış kontrol sisteminin de katkısıyla 0’dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede ulaşıyor. Alfa Romeo, Giulia GTA ve daha performanslı türevi Giulia GTAm’den toplam 500 adet üretecek. Her biri sertifikalı ve numaralı olacak ve her biri koleksiyon değeriyle öne çıkacak bu performanslı otomobillerle ilgili sipariş alımı başladı.