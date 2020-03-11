Fiat 500 elektrikli motorla geliyor. Elektrikli Fiat 500, 5 dakikalık şarjla 50 km menzile ulaşıyor. Araç tam dolu batarya ile 320 km yapıyor.

Elektrikli Fiat 500, üçüncü nesliyle resmen tanıtıldı. Fiat 500, aynı zamanda FCA’nın üretimine başlayacağı tamamen elektrikli ilk model olarak da öne çıkıyor. Yenilenen tasarımı, ferah iç mekanı ve barındırdığı teknolojisiyle araç dikkat çekiyor. Elektrikli Fiat 500, aynı zamanda sahip olduğu 2.seviye otonom sürüş özellikleri ile kent içi ulaşımda da avantaj sağlıyor.

500 ADET ÜRETİLECEK

500’ün lansman yüzü olan La Prima Cabrio versiyonu, kendine özgü tasarımı, özel teknolojileri ve bağlanabilirlik çözümleriyle dikkat çekiyor. La Prima, pazardaki tek dört koltuklu üstü açık elektrikli otomobil olmasıyla da bir ilke imza atıyor. Satışa sunulduğu ülkelerde “500” adetle sınırlandırılmış. La Prima’da; metalik mineral grisi, sedefli okyanus yeşili ve gök mavisi olmak üzere doğadan ilham alınan üç farklı renk seçeneği bulunuyor. LED ön farlar, ekolojik deri döşemeler, 17 inçlik elmas kesimli jantlar ve camlarla yan gövdede krom çıtalar ise bu görselliği destekliyor.

ZENGİN DONANIMA SAHİP

2. seviye otonom sürüş özelliklerinin bulunduğu La Prima’da oldukça dolu. Akıllı Hız Asistanı, Otonom Acil Durum Freni, uzun far asistanı, acil durum çağrısı, elektrikli park freni gibi gelişmiş sürüş destek ve güvenlik sistemleri yer alıyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi 7 inç TFT gösterge paneli, radyo, 10,25 inç dokunmatik ekranlı navigasyon, Digital Audio Broadcast, kablosuz CarPlay / Android Auto ve Telematic Box Module gibi özellikler ise Fiat 500 La Prima’nın kullanımını keyfe dönüştürüyor.

MENZİLİ 320 KM

Elektrikli Fiat 500, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla WLTP normuna göre 320 km’ye kadar menzil sunuyor. Şarj süresini optimize etmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği devreye giriyor.

50 KM İÇİN 5 DAKİKALIK ŞARJ YETİYOR

Kullanıcıların günlük işe gidip gelmeleri için gerekli olan ortalama 50 km’lik menzil ise 5 dk’lık hızlı şarj ile dolabiliyor. Yine hızlı şarj özelliğiyle araç 35 dakikada yüzde 80 oranında şarj ediliyor. Bu özellikler aracın sağ arka kısmının bulunan Combo 2 soketi sayesinde hem AC, hem de DC hızlı şarj seçenekleriyle gerçekleşiyor. Ayrıca yeni Fiat 500’de FCA için özel olarak geliştirilen ev tipi şarj sistemi Easy Wallbox™ da yer alıyor. Bluetooth ile kolayca yönetilebilen basit ve erişilebilir bir “tak ve şarj et” niteliğindeki bu çözüm, yeni Fiat 500’ü 3 kW’a kadar güçle şarj etme imkânı sağlıyor. Yine sistemde 7,4 kW’a kadar güç yükseltme desteği, evde 6 saatin biraz üzerinde tam şarj imkanı ve ayrıca halka açık şarj noktalarından yararlanmak üzere bir Mode 3 kablo da bulunuyor.

87 kW GÜCE SAHİP

Yeni nesil Fiat 500’ün 87 kW güç üreten motoru, elektronik olarak sınırlanmış biçimde maksimum 150 km/s’ye ulaşıyor. 0-100 km/s hızlanmasını ise 9 saniyede tamamlıyor. Araçta sürüş karakterini tamamlayan Normal, Range ve Sherpa olmak üzere üç farklı sürüş modu kullanıma sunuluyor. Bu modlar içerisindeki Sherpa, sürücünün hedefe ulaşması için güç kaynaklarını en optimum şekilde kullanıyor. Örneğin seyir esnasında kaynak kullanımını en iyi hale getiren Sherpa, navigasyon sisteminde ayarlanan hedefe veya en yakın şarj istasyonuna rahatça ulaşmak üzere kendini ayarlıyor. Sistem, maksimum hızı 80 km/s ile sınırlandırırken, enerji tüketimini azaltmak için gaz tepkisini azaltıyor. Klima kontrol sistemini ve ısıtmalı koltukları devre dışı bırakıyor. Normal sürüş modu içten yanmalı motora sahip bir aracı sürme hissi uyandırıyor. Menzil modu ise tek pedallı sürüş işlevini etkinleştiriyor. Sürücü, bu sürüş modunu seçerek, teoride yeni Fiat 500’ü sadece gaz pedalıyla sürebiliyor. Gaz pedalının bırakılması, fren pedalına basılmışçasına bir yavaşlamaya neden oluyor.

2. SEVİYE OTONOM SÜRÜŞ

Geleceğin otomobili olarak lanse edilen yeni nesil elektrikli Fiat 500, Seviye 2 otonom sürüş özellikleri sunarak şehir içi ulaşımda avantajlar sağlıyor. Yola Bakan Kamera Teknolojisi hem boyuna hem de yanal olarak aracın tüm alanlarını izliyor. Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (iACC) otomobil, bisiklet veya yayaları algılayarak frenleme yapıyor. Şerit Ortalama Sistemi, işaretler doğru tanımlandığında aracı şeridin ortasında tutuyor. Akıllı Hız Asistanı hız sınırı levhalarını tanımlayıp uygulanmasını öneriyor. Şehir içi Kör Nokta Uyarı Sistemi aracın kör noktasında bir başka araç algılaması halinde, aynada beliren sarı ışık ile sürücüyü uyarıyor. Yorgunluk Tespit Sistemi ise sürücüyü mola vermesi gerektiğinde uyarıyor. 360° Sensörler ise aracın dört bir yanını kuş bakışı olarak gözlemleyerek manevralarda risk oluşturabilecek bir engel olması halinde sürücüyü uyarıyor.