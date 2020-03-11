Peugeot SUV’da zirveyi bırakmıyor

Peugeot Türkiye, 2020’nin ilk iki ayında 2 bin 473 adet SUV satışı gerçekleştirdi. Peugeot 3008 modeli ise yılın ilk iki ayında bin 711 adetlik satışa ulaştı.

Türkiye SUV segmentine oldukça alıştı. Yükselen SUV segmenti markalarında satışlarına ciddi katkılar sağlıyor. Peugeot Türkiye’de son dönemlerde algısını yükseltti. 2020 yılının ilk iki ayında önceki yıla göre, yüzde 90’lık bir artış kaydetti. Peugeot, 74 bin 395 adetle satışlarını yüzde 168 arttırdı. Peugeot, 2020 yılının ilk iki ayında 3 bin 778’i binek, 973’ü hafif ticari araç sattı. Toplam 4 bin 751 adet araç satışı gerçekleştirerek yüzde 6,4 payı elde etti. Bu sonuçlarla birlikte Şubat ayında toplam satış sıralamasında beşinci olarak yer aldı. peugeot 3008 satışları

PEUGEOT 3008 NE KADAR SATTI?

2019 yılında C-SUV’de lider olan Peugeot, 3008 ile adeta pazara damgasını vurdu. Peugeot 3008 bu dönemde bin 218 adet satışla C-SUV lideri oldu. Peugeot 3008 böylece ilk iki ayda bin 711 adetlik satış rakamına ulaştı. 2008 ise aynı dönemde 531 adetle boy gösterdi. Peugeot 5008 de ilk 2 ayda 231 adet araç sattı. Peugeot 3008 satışları ne kadar?