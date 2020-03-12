Hyundai, Elantra ‘Parametrik Dinamik’ tasarım felsefesiyle hazırlıyor. 7’nci nesil Hyundai Elantra, daha uzun, daha alçak ve daha geniş bir görünüme kavuşturmuş.

Hyundai Motor Company, 2021 Yeni Elantra’nın ilk görüntülerini paylaştı. Markanın en çok satılan modellerinden biri olan yeni Hyundai Elantra, yedinci nesliyle tüm zamanların en iyisi olarak lanse ediliyor. CN7 kodlu Yeni Elantra, sıradışı şekillere ve dokulara dayanan, Hyundai’nin Parametrik Dinamik adını verdiği yeni tasarım kimliğini yansıtıyor. Otomotiv dünyasında tüm araçların neredeyse birbirine benzediği bir dönemde daha agresif, daha sportif ve aynı zamanda daha farklı bir tasarım felsefesi benimseniyor. Güney Koreli yeni Hyundai Elantra, aracın dünya lansmanını ise 17 Mart’ta Hollywood’daki The Lot Studios’ta yapacak.

EGZOTİK TASARIM ANLAYIŞI

Yeni Elantra’nın tasarımı, geleneksel Hyundai modellerinin karakteristik özelliklerine sahip. Fakat, her zamankinden daha egzotik bir şekilde vurgulanıyor. Gelişmiş dijital tasarım teknolojisi olan Parametrik Dinamik tasarım dili, tek bir noktada üç çizginin buluşması anlamına geliyor. Araç üzerinde üç ana hat bulunurken, özellikle kapılarda ve arka çamurluklarda yer alan sert geçişler aracın tüm dinamizmini ön plana çıkarıyor.

İDDİALI İÇ MEKAN

Otomobilin fütüristik iç mekanı da en az dış tasarımı kadar iddialı. Sürücü odaklı kokpit, sürüş hissiyatını ve heyecanını zirveye taşırken sadelikle gelen zariflik de bir diğer önemli unsur olarak dikkat çekiyor. Yeni tip direksiyon simidi ve dijital ekrandan oluşan göstergeler de bu yapıyı destekliyor.