Renault, Mart ayında müşterilerine sıfır faiz ve cazip kampanya var. Renault 2020 model Clio HB ve Megane Sedan kampanya ile sahibi olma fırsatı sunuyor.

Renault, Mart ayında müşterilerine sıfır faiz ve cazip fiyatlar ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 2020 model Clio HB Joy 0.9 TCe 90bg ve Megane Sedan 1.3 TCe 140bg modellerinde 24.000 TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuyor. renault mart kampanya

99 BİN 900 LİRAYA CLİO

Mart ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg 99.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 142.900 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

RENAULT KASKO İNDİRİMLİ

Kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500’er TL indirim imkanı da yer alıyor.