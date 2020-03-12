Mart 2020’de Dacia kampanya hızına devam ediyor. Dacia Mart 2020 kampanya kapsamında sıfır faiz ve cazip fiyat fırsatı sunuyor.

Dacia Mart 2020 kampanya dahilinde fırsatlar sunuyor. Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg, Sandero Ambiance 1.0 Sce 75bg ve Duster Comfort 1.0 Tce 100bg kampanyalı. 12 ay vade ile 24.000TL kredi için sıfır faiz avantajı bulunuyor.

DUSTER 115 BİN 500 LİRA

Mart ayında Dacia Dokker 83.250 TL’den, Sandero 86.350 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Duster ise 115.500 TL’den başlayan fiyatlarla* müşterilerin beğenisine sunuluyor.

KASKODA 500 LİRA İNDİRİM

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da ve uzatılmış garantide 500’er TL indirim yer alıyor.