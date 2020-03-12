Renault ve Dacia şikayet çözümünde lider

Renault ve Dacia müşteri memnuniyetinde de lider oldu. Renault ve Dacia şikayet var platformunda birinci sırada yer aldı. Şikayet var ölçümler gerçekleştiriyor.

Renault ve Dacia markaları, sikayetvar.com müşteri memnuniyet endeksinde 2019 yılında lider oldu. Türkiye’nin en büyük şikayet platformu sikayetvar.com’da Renault ve Dacia markaları otomotiv sektöründe kendi kategorilerinde birinci sırada yer aldı.

4 MİLYON ÜYE

Markalar, yaklaşık 4 milyon üye ve aylık 7 milyon tekil ziyaretçiye sahip platformda, memnuniyet düzeyi, teşekkür oran, churn (müşteri kaybını engelleme) ve şikayet oran endeksine göre değerlendiriliyor.

7/24 HİZMET VERİYOR

Renault MAİS, Diyalog platformu ile müşterilerine; sesli hizmetler, sosyal ve dijital kanallar olmak üzere kişiye özel, kolay ve benzersiz bir deneyim sunuyor. Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunuyor. Renault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapılıyor. Renault Dinliyor’un yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile 7/24 hizmet veriyor.

ÖNCELİĞİMİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Renault MAİS olarak, OYAK vizyonu çerçevesinde müşteri memnuniyeti en büyük önceliklerimiz arasında. 2018 yılında kurduğumuz Ulusal ve uluslararası platformlarda altın madalya da olmak üzere önemli ödüllere layık görülen Diyalog İletişim Merkezi’nin Şikayetvar.com gibi önemli bir platformda da birincilik elde etmesi bizi gururlandırdı. Diyalog platformu ile müşterilerimize en doğru hizmeti ve desteği; en güncel teknolojileri kullanarak kesintisiz ve hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Otomotiv sektöründeki 50 yıllık tecrübemizi de katarak müşteri deneyiminde de fark yaratıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.