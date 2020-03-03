Renault yeni SUV konsepti MORPHOZ, için hareket geçti. 2025 yılına ilişkin vizyonunu yansıtan Renault SUV MORPHOZ dikkat çekiyor. Otomobil, güç, kapasite ve menzilin yanı sıra kullanıcı seçenekleri ve bagaj hacmi bakımından da pek çok farklı konfigürasyon sunuyor.

Renault yeni SUV konsepti MORPHOZ, için hareket geçti. 2025 yılına ilişkin vizyonunu yansıtan Renault SUV MORPHOZ dikkat çekiyor. Otomobil, güç, kapasite ve menzilin yanı sıra kullanıcı seçenekleri ve bagaj hacmi bakımından da pek çok farklı konfigürasyon sunuyor.

10 YILDA 8 ELEKTRİKLİ ARAÇ LANSMANI

Elektrikli mobilitenin öncüsü ve uzmanı Renault Grubu, 10 yılda 8 elektrikli araç lansmanı gerçekleştirdi. Daha fazla çok yönlülük ve uzun menzil için lokomotif modeli ZOE’yi sürekli geliştirdi. Şehir içi kullanıma uygun bir menzil sunan Twingo Z.E. modelini de geliştiren Renault’nun elektrikli modelleri arasında. Çin’de pazara sunulan küçük şehiriçi SUV modeli Renault City K-ZE ile Avrupa’nın en önemli elektrikli hafif ticari araç gamı yer alıyor.

İKİ FARKLI PİL SEÇENEĞİ

MORPHOZ, tasarımı, iç mekanı ve ayrıntıları ile Renault’nun yeni elektrikli model ailesine ait ipuçları veriyor. Farklı pil kapasitelerine sahip olabilen modeller, motorlarının ve akülerinin enerji verimliliğini optimize etmek için en yeni teknolojik gelişmelerden faydalanacak. Modeller, şarj etme sistemlerindeki yapısal ve performans geliştirmelerinden faydalanacak. Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens Van den Acker. “MORPHOZ konsept modeli, cesur modülaritesi, yenilikçi tasarımı, paylaşım ve değişimi kolaylaştırıyor. Renault tasarımının yeni LIVINGTECHTM felsefesini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Teknoloji, tüm biçimleriyle araç kullanıcılarına yeni bir yolculuk deneyimi sunuyor. MORPHOZ konsepti gerçek bir yaşam deneyimi.”

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ KONSEPT

Renault MORPHOZ, ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilen modüler bir otomobil. Sürüş halindeyken bile indüksiyon yöntemi ile şarj edilen, %100 elektrikli uyarlanabilir bir crossover konsept modeli. 3. seviye otonom sürüş ile donatılan; 2017 yılında tanıtılan SYMBIOZ konsepti gibi, özel paylaşım işlevleri sunan kişisel kullanıma yönelik bir otomobil.

400 VE 700 KİLOMETRELİK İKİ MENZİL SEÇENEĞİ

Renault MORPHOZ “Şehir” versiyonu, 40 kWh akü kapasitesiyle, günlük kullanımlar için yeterli olan 400 km menzile sahip. Bu akü kapasitesi, kullanıcı ihtiyaçlarının %90’ından fazlasını karşılayacak belli bir esneklik de sunuyor. Daha uzun mesafeler söz konusu olduğunda karşılanamayan %10’luk kısım için, MORPHOZ ek bir Seyahat Menzili Artırma akü paketiyle donatılabiliyor. Araç özel bir istasyonda “Seyahat” moduna dönüştürülüyor ve sadece birkaç saniye içinde otomobile 50 kWh kapasiteli pil takılarak menzili 700 km’ye çıkıyor.

İÇİ EKRAN DOLU

Renault MORPHOZ direksiyonunun ortasında sürüş ve güvenlik bilgilerini gösteren 10,2 inçlik bir ekran yer alıyor. Direksiyonun arkasında ise, gerçek bir gösterge paneli ve multimedya ekranı yokmuş gibi görünen bir gösterge paneli bulunuyor. Sürücünün ekranları kaldırmak istemesi halinde LIVINGSCREEN gösterge panelinin kolayca açılması sağlanıyor. Bu tekil geniş ekran, hem sürüş bilgilerini hem de multimedya sistemi bilgilerini görüntülüyor. LIVINGSCREEN paneli, manuel sürüş veya otonom sürüş modunda etkinleştirilebiliyor.

PAYLAŞIM MODU DA VAR

MORPHOZ’un yolcu bölmesi, yola bakması gereken sürücü hariç tüm yolcuların sohbet etmek veya ortak bir aktivite yapmak için yüz yüze bakacak biçimde oturabilmelerini sağlayan bir “Paylaşım” modu sunuyor. Tamamen simetrik ön yolcu koltuğu, arkaya bakacak içimde tam tur döndürülüyor. Böylece yolcular, yolcu bölmesindeki orta konsolu ve geniş ekranı kullanarak kendilerini evlerinin oturma odasında gibi hissedebiliyor. MORPHOZ “Şehir” modundan “Seyahat” moduna geçirilince, arka yolcu koltukları otomatik olarak geriye doğru hareket ediyor ve iç mekanda ek alan yaratılıyor. Bu sayede yolcular daha fazla bacak mesafesi elde ediyor.